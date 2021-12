Oberhavel Kliniken bieten an: Weihnachtspost in der Klinik empfangen

Oranienburg

Nur wenige Tage sind noch bis Weihnachten. Viele Patienten werden die Festtage im Krankenhaus verbringen müssen und können aufgrund des Besuchsverbotes ihre Angehörigen in dieser Zeit leider nicht persönlich sehen. Die Oberhavel Kliniken haben daher an allen drei Standorten einen besonderen Service eingerichtet: Vom 20. Dezember 2021 bis 3. Januar 2022 können für die Patienten in den Kliniken Hennigsdorf, Oranienburg und Gransee Weihnachtsgrüße oder kleine Geschenke gesendet oder abgegeben werden.

Sendungen müssen leserlich beschriftet werden

„Weihnachten ist das Fest der Familie und oftmals fühlen sich unsere Patientinnen und Patienten gerade über die Feiertage recht einsam. Wir hoffen, dass wir ihnen und ihren Angehörigen damit gerade in diesen schwierigen Zeiten eine kleine Freude bereiten können und etwas festliche Stimmung in die Patientenzimmer gelangen kann“, erklärt Dr. med. Detlef Troppens, Geschäftsführer der Oberhavel Kliniken GmbH. Die Weihnachtspost kann an die jeweilige Klinikadresse verschickt oder direkt in den Rezeptionen abgegeben werden. Wichtig: Beschriften Sie die Sendungen bitte gut leserlich mit dem Namen des Patienten und der Station, auf der er liegt. Dann können die Briefe oder Sendungen schnellstmöglich zugestellt werden. Bitte beachten Sie: Die Oberhavel Kliniken GmbH übernimmt keine Haftung für Verlust oder Schäden an den Einsendungen.

Von MAZonline