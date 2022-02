Oberhavel: Kreiselternrat kritisiert vorschnelle Lockerungen und fordert Fahrplan für sichere Schulen

Oberhavel

„Die Zeichen stehen auf Lockerung“, sagt die Bildungsministerin von Brandenburg, Britta Ernst, auf Anfrage des Kreiselternrats (KER) des Landkreises Oberhavel. „Als Kreiselternrat kritisieren wir jedoch eine Lockerungen der Corona-Maßnahmen an den Schulen in der aktuellen Situation. Noch immer liegen die Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen im vierstelligen Bereich, und auch wenn die meisten Kinder nicht schwer erkranken, stellt das Coronavirus nach wie vor eine Gefahr auch für Kinder dar“, erklärt der Kreiselternrat in einer Pressemitteilung. „Viele Kinder wünschen sich sehnlich vom Osterhasen, dass Corona verschwindet. Dieser Wunsch steht oft noch vor dem Lieblingsspielzeug. Mit den Masken in Schule und Freizeit haben viele Kinder kein Problem.“ sagt Alexander Krupp, Vorstand des Kreiselternrats von Oberhavel.

Kreiselternrat sieht mangelnden Infektionsschutz

Der Kreiselternrat von Oberhavel kritisiert die fehlende Vorausplanung an Schulen im Umgang mit der Pandemie. Die aktuelle Welle trifft die Schulen fast ebenso unvorbereitet wie die vorangehenden Wellen, und die Verordnungen der Regierung wirken wie eine Reaktion auf die aktuelle Lage ohne langfristigen Plan: Der Infektionsschutz ist mangelhaft, die Schulcloud läuft oft instabil und verhindert einen guten Distanzunterricht, und die gelieferten Antigen Schnelltests sind teilweise von schlechter Qualität. „Viele Eltern sind am Ende ihrer Kräfte. Vor einem dritten Corona-Winter mit so großen Unsicherheiten haben viele Eltern und Kinder Angst“, sagt Krupp.

Digitalisierung vorantreiben

„Endemisch“ bedeutet: Das Virus bleibt und die Bevölkerung wird damit leben – so wie mit den wohlbekannten Grippe- oder Schnupfenviren, die auch zu den Coronaviren gehören. Da also ein weiterer „pandemischer“ Winter zu erwarten ist, fordert der Kreiselternrat von Oberhavel , dass jetzt ein langfristiger Fahrplan für sicher geöffnete Schulen umgesetzt wird: Zur Umsetzung im Landkreis soll eine kontrollierte Be- und Entlüftung von Klassenräumen nachgerüstet werden, die Digitalisierung vorantreiben, damit ein hochwertiger Distanzunterricht möglich wird. Zur Umsetzung auf Landesebene fordert der Kreiselternrat die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln solange diese von den medizinischen Fachgesellschaften empfohlen werden. Für weiterführende Schulen (für Personen über 12 Jahren) sichere Teststrategie mit Antigen Schnelltests. Für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte in allen Grund- und Förderschulen PCR Lolli-Pooltests.

Landesregierung berät im März erneut

Der Kreiselternrat begrüßt ausdrücklich, dass die Schließung von Schulen nicht mehr als erstes Mittel zur Pandemiebekämpfung zum Einsatz kommt. Als KER kritisieren wir allerdings eine „Öffnung um jeden Preis“. Aus der Sicht der Eltern müssen die Schulen zu sicher geöffneten Orten des Lernens und der Begegnung werden – mit möglichst geringen Risiken für die Gesundheit unserer Kinder. Dazu ist ein durchdachter Infektionsschutz erforderlich, der derzeit aus unserer Sicht fehlt.Auf Nachfrage wollte sich das Ministerium für Bildung, Jugend und Senioren nicht zu zukünftigen Testkonzepten äußern. Dazu finde noch eine Expertenanhörung statt. Man werde in der Konferenz der Kultusminister und in einer gemeinsamen Sitzung der Koalitionsfraktionen der Landesregierung von Brandenburg am 17. März 2022 beraten.

