Oberhavel-Landrat: Auszubildende waren wichtige Hilfe, um Kitas nicht zu schließen

Oranienburg

Ein herzliches Dankeschön richtet der Landkreis Oberhavel an das Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum. 38 Schülerinnen und Schüler, die auf dem Weg sind, Erzieherin beziehungsweise Erzieher zu werden, hatten sich in den zurückliegenden Wochen bereit erklärt, in der Kitanotbetreuung auszuhelfen.

Sie kamen in verschiedenen Kitas in Oberhavel zum Einsatz, um die Schließung oder Teilschließung von Einrichtungen zu vermeiden. Denn auch das Kitapersonal war von den stark gestiegenen Coronainfektionen nicht verschont geblieben, so dass Personalausfälle die Aufrechterhaltung des Kitabetriebs bedrohten.

Viele Eltern konnten so weiterarbeiten

Oberhavels amtierender Landrat Egmont Hamelow lobt: „Wir danken den Schülerinnen und Schülern sowie der Leitung des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum für ihre unkomplizierte und spontane Unterstützung in dieser Situation.“

Durch den hilfsbereiten Einsatz der Schülerinnen und Schüler sei es möglich gewesen, weitere Kitaschließungen zu vermeiden. „Eltern konnten wir damit ermöglichen, ihrer Arbeit in den Berufen der kritischen Infrastruktur auch weiterhin nachzugehen.“ Das habe sehr geholfen und vielen ohnehin während der Pandemie belasteten Eltern weitere Sorge erspart.

Trotzdem gab es Schließungen oder Teilschließungen

Der Landkreis bedankte sich bei den Schülerinnen und Schülern, die größtenteils im ersten und zweiten Ausbildungsjahr sind, mit einem kleinen Wunschgutschein. Von Schließungen oder Teilschließungen aufgrund hoher Personalausfälle waren bisher im Landkreis 24 Kindertagesstätten und fünf Tagespflegestellen betroffen. Der Fachbereich Jugend des Landkreises Oberhavel hat in diesem Zusammenhang bislang mehr als 760 Anträge auf Notbetreuung bearbeitet.

Von MAZonline