Oranienburg

Gerade der Titel der Ausstellung wäre die sprichwörtliche Faust aufs Auge: Lichtblick. „Das passt in die Zeit“, fand Ludger Weskamp. Gemeinsam mit Glienickes Bürgermeister, Hans Günther Oberlack, eröffnete der Landrat die Ausstellung im Landratsamt. Zu sehen sind 28 Fotografien, Malereien und Holzskulpturen des Glienicker Zusammenschlusses. Zu sehen sind diese bis einschließlich 12. November im Foyer des ersten und zweiten Obergeschosses.

Babs Waldow ist die Sprecherin des Glieniicker Künstlerstammtisches. Quelle: Enrico Kugler

Er freue sich, dass „wir nach coronabedingt längerer Pause in unseren Räumen jetzt wieder Kunst- und andere Ausstellungen zeigen können“, so Weskamp, Dies sei eins der vielen Dinge, die doch sehr gefehlt hätten. Den Künstlern, von denen viele zur Vernissage am Dienstagnachmittag gekommen waren, ging es ähnlich. Neben zwei Ausstellungen in Velten zusammen mit dem dortigen Künstlertreff sei es erst die dritte Ausstellung für die Glienicker in diesem Jahr, sagte deren Sprecherin Babs Waldow.

Mitglieder dazu gewonnen

Dass es hier nun eine Möglichkeit gebe, wieder etwas mehr Öffentlichkeit für die eigene Arbeit zu erhalten, freute Glienickes Bürgermeister Oberlack. Und noch mehr, dass es der Stammtisch bisher relativ unbeschadet durch die Pandemie geschafft hat. „Wir konnten sogar einige Mitglieder dazu gewinnen“, bestätigte Waldow. Dass es gelungen sei, diesen „Kreis von Individualisten zusammen zu halten“, sei von der Gemeindevertretung mit dem Ehrenamtspreis honoriert worden, erinnerte Oberlack weiter. Eine Ehrung, die allen Mitgliedern zustehe, die sich engagieren, fügte Sprecherin Babs Waldow hinzu.

18 Glienicker Künstler sind vertreten

Anschließend nahmen die Gäste der Vernissage die auf zwei Etagen angebrachten Ausstellungsstücke unter die Lupe. u sehen sind 28 Werke – von Malereien über Fotografien bis hin zu Skulpturen aus Holz. Sie alle zeigen ungewohnte Blickwinkel, neue Betrachtungsweisen und immer ganz individuelle Eindrücke. Es stellen aus: Marianne Barthel, Miriam Blackman, Lina Blume, Barbara Deichmann, Ulla Eckertz-Popp, Kevin Frenschock, Erika Goletz, Nina Heimann, Birgit und Christof Haemmerling, Ulrich Hohle, Matthias Jankowiak, Ina Kaube, Klaus Korpel, Marina Kowalski, Angelika Leopold, Babs Waldow und Elfi Wortmann.

Zu den gezeigten Stücken gehören auch zahlreiche Fotografien. Quelle: Enrico Kugler

Ohne die Pandemie wären die Bilder und Skulpturen bereits im vergangenen Jahr zu sehen gewesen. Zumindest sei die gezeigte Auswahl unverändert geblieben, lediglich der Zeitraum habe sich verschoben, meinte Babs Waldow. Jedenfalls merke man deutlich, „dass die Leute kulturbedürftig geworden sind“.

Die Ausstellung „Lichtblick“ ist bis zum 21. November 2021 im Haus 1 der Kreisverwaltung Oberhavel, Adolf-Dechert-Straße 1 in Oranienburg zu sehen. Die Ausstellung kann montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr besichtigt werden. Da der Zugang zum Gebäude aktuell nur nach Terminvergabe möglich ist, melden sich interessierte Besucherinnen und Besucher bitte vorab an, per E-Mail an: pressestelle@oberhavel.de oder telefonisch unter der Rufnummer 03301/601 118.

Von Björn Bethe