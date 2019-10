Oranienburg

Weniger Verkehrsaufwand, energiesparende Verkehrsmittelwahl, gute Erreichbarkeit, moderne Infrastruktur sowie Mobilität und Lebensqualität – das sind die Hauptziele des Mobilitätskonzepts „ Oberhavel – Mobil 2040“, das die Kreisverwaltung derzeit gemeinsam mit der Berliner Mobilitätsberatung team red Deutschland GmbH und des Leipziger Instituts für Energie erarbeitet.

Dabei spielen solche Fragen eine Rolle wie: Wie sieht die Mobilität in Oberhavel in zwanzig Jahren aus? Wie kann man Mobilität nachhaltig gestalten? Welche Mobilität braucht der Wirtschaftsstandort Oberhavel, um leistungs- und konkurrenzfähig zu bleiben und um auch als Wohnstandort weiter zu punkten? Welche neuen Technologien bieten Chancen für eine ökologische aber auch bezahlbare Mobilität?

„Bei der Erarbeitung des Mobilitätskonzeptes wollen wir alle relevanten Gruppen in den Findungs-, Erstellungs- und Realisierungsprozess einbeziehen. Das sind vor allem die Kommunen, die Wirtschaft, Interessenverbände und Institutionen, aber vor allem die Bürgerinnen und Bürger Oberhavels“, sagt Egmont Hamelow, Dezernent für Wirtschaft, Bauen und Umwelt. „Sie alle sollen nunmehr in öffentlichen Workshops die Möglichkeit erhalten, ihre Ideen und Erwartungen zum Thema Mobilität vorzustellen und mit den Fachleuten darüber zu diskutieren.“ Nachdem der Kreistag Oberhavel die Kreisverwaltung 2018 damit beauftragt hatte, ein Mobilitätskonzept für den Landkreis Oberhavel zu erstellen, fand im Juni 2019 bereits die erste Mobilitätskonferenz statt, an der Vertreter der Städte und Gemeinden Oberhavels, Mitglieder des Nahverkehrsbeirates, Kreistagsabgeordnete, das Staatliche Schulamt, der Kreisseniorenbeirat, die Behindertenbeauftragte sowie Unternehmen, Organisationen, Verbände und Vereine wie der VBB, der Tourismusverband Ruppiner Seenland, die Regionale Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel, der ADFC, der FUSS e. V., die NEB, die IHK, die WIN AG und andere teilgenommen hatten. Nunmehr sind auch die Bürgerinnen und Bürger Oberhavels aufgerufen, sich aktiv an dem Prozess zu beteiligen. An beiden Tagen wird der Dezernent zunächst die Teilnehmenden begrüßen und auf die Veranstaltung einstimmen. Nach Vorstellung der bisher gesammelten analytischen Ergebnisse im Projekt wird es dann im „World-Café“ – Diskussionsforen an Tischen mit dreimaligem Wechsel – um verschiedene Themen gehen.

Dies sind insbesondere der Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV), die Erreichbarkeit und die Mobilität im ländlichen Raum (Nordkreis) beziehungsweise die Verkehrsmittelwahl im Ballungsraum (Südkreis) sowie der Radverkehr und die Verkehrsvermeidung. Die Ergebnisse der Workshops werden dokumentiert und fließen in die weitere Erarbeitung des Mobilitätskonzeptes ein. Ziel ist es, im Sommer 2020 das Mobilitätskonzept 2040 im Kreistag zu beschließen.

Der Workshop für den nördlichen Teil Oberhavels findet 22. Oktober um 16 Uhr im Saal der Amtsverwaltung, Baustraße 56, 16775 Gransee, statt. Für den südlichen Teil Oberhavels ist der Workshop am 23. Oktober um 16 Uhr im Kreistagssaal, Havelstraße 3, 16515 Oranienburg.

Von MAZonline