Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel im Überblick:

Friedrichsthal : Diebstahl aus Schrottcontainer

Über das Osterwochenende brachen bisher unbekannte Personen in der Friedrichsthaler Chaussee auf einem Firmengelände einen Schrottcontainer auf und entwendeten daraus Altmetallteile in unbekannter Menge. Bisher entstand ein Schaden von etwa 50 Euro.

Anzeige

Oranienburg : Pharmazeutika aus Drogeriemarkt entwendet

Ein 18-jährigen Mann versuchte am Dienstagabend (14. April) gegen 19:30 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Fischerstraße Pharmazeutika im Wert von etwa 161 Euro zu entwendet. Im Kassenbereich wurde er festgehalten. Er wollte den Kassenbereich passieren ohne zu bezahlen. Die Ware hatte er in seinen Hosentaschen versteckt. Nach Herausgabe wurden die Pharmazeutika anschließend wieder an das Geschäft zurückgegeben. Gegen den 18-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Ladendiebstahl aufgenommen.

Weitere MAZ+ Artikel

A10: Mietwagen verunfallt

Am Dienstag (14. April) gegen 10:10 Uhr überfuhr ein 48-jährige Fahrzeugführer eines BMW 330e wegen unangepasster Geschwindigkeit eine im Autobahndreieck Havelland auf der Fahrbahn liegende Rüstbohle. Hierbei wurde dieser Pkw, welcher Eigentum eines namhaften Autovermieters ist, mit einem Schaden von etwa 10.000 Euro erheblich beschädigt.

Oranienburg : Einbruch in Garage

In eine Garage in der Berliner Straße drangen bisher Unbekannte im Zeitraum von Sonnabend (11. April) bis Dienstag (14. April) ein. Sie entwendeten mehrere Maschinen und Werkzeuge. Zudem beschädigten sie die Windschutzscheibe eines Pkw. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 4400 Euro beziffert. Die Kripo ermittelt.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline