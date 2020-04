Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel im Überblick:

Hennigsdorf : Einbruch beim Wassersportclub

In der Zeit von Mittwochmittag bis Donnerstagmorgen (15. April) wurden auf dem Gelände des Wassersportclubs/ Rudervereins in der Hafenstraße Türen einer Lagerhalle aufgerissen und dabei die Schließzylinder beschädigt. Nach erstem Überblick wurde nichts aus der Lagerhalle entwendet. Der Schaden beläuft sich gegenwärtig auf etwa 50 Euro.

Anzeige

Zehdenick : Durch Sekundenschlaf gegen Laterne gefahren

Am Donnerstagmorgen (16. April) gegen 6.20 Uhr fuhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße ein 23-jähriger Fahrer mit seinem Hyundai gegen eine Laterne. Auf Befragen der Polizeibeamten am Unfallort gab er an, einen Sekundenschlaf gehabt zu haben. Der Führerschein wurde daraufhin sichergestellt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Zehlendorf : Unfall mit Reh

Am Donnerstagmorgen (16. April) gegen 4:15 Uhr befuhr ein 44-jähriger Chevrolet Fahrer die Ortsverbindungsstraße L29 zwischen Stolzenhagen und Zehlendorf, als plötzlich ein Rehbock die Straße querte. Es kam trotz Gefahrenbremsung zu einem Zusammenstoß zwischen Tier und Auto. Der Rehbock musste durch einen Schuss aus der Dienstwaffe eines Polizeibeamten am Unfallort von seinen Leiden erlöst werden. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt. Am Fahrzeug, welches fahrbereit blieb, entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro.

Hennigsdorf : Nichts gewonnen

Bereits am Dienstag (14. April) erhielt ein 72-jähriger Hennigsdorfer einen Telefonanruf von einem unbekannten Mann. Dieser gab an, dass der Hennigsdorfer und seine Frau bei einem Gewinnspiel 32.000 Euro gewonnen hätten. Um an die Summe zu gelangen, sollten jedoch 900 Euro bezahlt werden. Weder diese Gebühr noch der Gewinn wechselten die Besitzer. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Betruges.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline