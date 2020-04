Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel im Überblick:

Liebenberg : Zusammenstoß mit Reh

Am Sonnabend (4. April) gegen 16 Uhr befuhr ein 23-jähriger VW Fahrer die B167 aus Richtung Liebenwalde in Richtung Liebenberg. Plötzlich wechselte Damwild von links nach rechts über die Fahrbahn. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte er einen Zusammenstoß nicht verhindern. Am VW, welcher fahrbereit blieb, entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt.

Oberhavel : Eindämmungsverordnung durchgesetzt

Polizeibeamte führten am Sonntag (5. April) erneut Kontrollen zur Einhaltung der Eindämmungsverordnung durch. Dabei wurden beispielsweise in Vehlefanz am See am Nachmittag mehrere Personen beim Grillen festgestellt. Der Großfamilie wurden Platzverweise ausgesprochen. Auch im Stadtgebiet Oranienburg wurden Personen in Wohnungen und auf Hinterhöfen festgestellt, die dort nicht wohnhaft waren. Auch hier wurden Platzverweise ausgesprochen.

Oranienburg : Brand im Unterholz

Etwa vier Quadratmeter Feld und Unterholz gerieten am Sonntag (5. April) gegen 19.10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Sachsenhausen in der Stoeckerstraße in Brand. Zeugen hatten die Feuerwehr informiert, die zum Löscheinsatz kam. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Löwenberger Land: Abfälle verbrannt

Die Feuerwehr kam am Sonnabend (4. April) gegen 21.10 Uhr in einem Wald bei Grieben zum Einsatz. Ein 69-jähriger Oberhaveler hatte ein Lagerfeuer im Wald mit Laub und Sägespänen entfacht. Das Feuer wurde abgelöscht und gegen den Oberhaveler ein Strafverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet.

Von MAZonline