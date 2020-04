Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel im Überblick:

Hennigsdorf : Graffiti an Bahnwaggons

Über das vergangene Wochenende (4. und 5. April) beschmierten bisher unbekannte Personen auf dem Verladebahnhof in der Rathenaustraße drei Bahnwaggons mit großflächigen, nicht lesbaren Graffiti. Der Schaden wird mit etwa 5000 Euro beziffert. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Graffiti wurde aufgenommen.

Anzeige

Lehnitz : Wildschwein läuft auf die Straße

Montagabend (6. April) gegen 21:30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Peugeot Fahrer aus Lehnitz kommend die L211 in Richtung Summt und bemerkte in Höhe des Abzweiges Zühlslake ein Wildschwein, welches an der rechten Straßenseite stand. Kurz darauf lief dieses plötzlich und unerwartet vor das Auto. Das Wildschwein verendete am Unfallort, der zuständige Jagdpächter wurde verständigt. Am Peugeot, welcher weiterhin fahrbereit blieb, entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

A10/Oberkrämer: Lkw kommt von der Straße ab

Am Montag (6. April) gegen 8:30 Uhr kam ein 57-Jähriger mit seinem LKW Scania im Baustellenbereich Nähe der Anschlussstelle Oberkrämer nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei wurde auf einer Länge von etwa 400 Metern die Regenentwässerung beschädigt. Das rechte Vorderrad wurde dabei so beschädigt, dass der LKW abgeschleppt werden musste. Der Schaden nach ersten Erkenntnissen auf etwa 10.000 Euro.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline