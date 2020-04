Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel im Überblick:

Oberhavel : Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung

Am Dienstag /7. April) um 6:45 Uhr wurden an einer Tankstelle in Hennigsdorf in der Berliner Straße fünf Personen angetroffen. Zwei Frauen im Alter von 32 und 40 Jahren und drei Männer im Alter von 43, 59 und 60 Jahre konsumierten dort ihr Feierabendbier. Sie wurden des Platzes verwiesen und ihre Personalien an das Gesundheitsamt weitergeleitet.

Anzeige

In Germendorf in der Straße am Globus wurden ebenfalls am Dienstag (7. April) um 17 Uhr vier Erwachsene und sieben Kinder festgestellt. Die Erwachsenen zwischen 36 und 40 Jahren wurden belehrt. Die Personen hatten den Ort zu verlassen. Auch hier erfolgte eine Weiterleitung der Personalien an das Gesundheitsamt

Zu letzt mussten die Beamten am Dienstag (7. April)In Nieder Neuendorf tätig werden. Dort befanden sich gegen 18 Uhr drei Männer auf einem Boot am Yachthafen. Die Personen im Alter zwischen 27 und 43 Jahren wurden belehrt, getrennt und ihre Personalien an das Gesundheitsamt weitergeleitet.

Stolpe : Zu schnell in der Ausfahrt

Am Dienstag (7. April) um 16:10 Uhr verließ ein 53-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes die A111. In der Ausfahrt Stolpe kam er auf Grund überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahnund stieß mit einem VW zusammen. Der 27-jährige Fahrer des VW wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 45.000 Euro angegeben.

Hennigsdorf : Heimbewohner schlägt Wachmann

Ein 32-jähriger Heimbewohner schlug am Dienstagmittag (7. April) einem Wachmann in der Asylunterkunft auf den Unterarm. Er wollte ein Haus auf dem Gelände der Asylunterkunft in Stolpe-Süd trotz Hausverbot betreten. Da er das Hausverbot nicht akzeptieren wollte, ging er auf den Wachmann los, der bei der Auseinandersetzung geschlagen, aber nicht verletzt wurde. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.

A10: Schutzplanke beschädigt

Am Dienstagmittag (7. April) gegen 11:30 Uhr hatte ein 51-jährige Fahrzeugführer mit seiner selbstfahrenden Arbeitsmaschine mit Autokranaufbau die Absicht, den abgesperrten Baustellenbereich zurA10 Fahrtrichtung Frankfurt/Oder zu verlassen. Bei diesem Fahrmanöver im Baustellenbereich in Höhe des Kilometers 160,0 schätzte er die tatsächliche Fahrzeugbreite seiner Arbeitsmaschine falsch ein und kollidierte an der Innenseite mit der schon aufgestellten Schutzplanke, so dass etwa 30 Meter Schutzplanke innenseitig eingedellt wurden. Das Fahrzeug war weiterhin fahrbereit und wies nur leichten Lackabrieb im Kranbereich auf. Der Schaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 3000 Euro beziffert.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline