Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel im Überblick:

Großwoltersdorf : Unfall mit Reh

Der 31-jährige Fahrer eines Fiat Ducato befuhr Donnerstagmorgen (9. April) die L222 zwischen Rauschendorf und Großwoltersdorf in Fahrtrichtung Großwoltersdorf, als ein Reh über die Fahrbahn wechselte. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte dieser einen Zusammenstoß nicht verhindern. Das Reh verendete noch am Unfallort. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Der Fahrer konnte seine Fahrt trotz Beschädigungen vorerst fortsetzen.

Oranienburg : Kennzeichen abgelaufen

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag (9. April) gegen 1:25 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in Oranienburg in der Germendorfer Allee einen 56-jährigen Fahrer eines VW Passat. An dem Pkw waren Kurzzeitkennzeichen angebracht, die bereits am 31. März 2020 abgelaufen waren. Der 56-jährige Berliner erklärte, dass er aufgrund der Corona-Pandemie in der Zulassungsbehörde in Berlin bisher keinen Termin für eine Neuzulassung erhielt. Aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes für den PKW wurde gegen den Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet.

Oberhavel : Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung

Gegen 13.05 Uhr stellten Polizeibeamte am Mittwoch (8. April) in der Bernauer Straße in Oranienburg drei Personen fest, die dort in einer Wohnung nicht gemeldet waren und verwiesen sie dieser. Zudem fertigten sie eine Meldung an das Gesundheitsamt.

In der Schillerstraße in Hennigsdorf wurden ebenfalls am Mittwoch um 17.05 Uhr auf einem Spielplatz fünf Mütter mit jeweils zwei Kindern angetroffen. Nach einem Hinweis auf die Eindämmungsverordnung zeigten sich vier Mütter einsichtig und verließen den Ort. Die andere Mutter zeigte sich uneinsichtig. Gegen sie wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Neun Jugendliche erhielten am Mittwoch um 19.25 Uhr in Hohen Neuendorf in der Straße An den Rotpfuhlen einen Platzverweis. Zusätzlich wurde eine Mitteilung an das Gesundheitsamt gefertigt.

Ein Lagerfeuer in der Grabowseestraße machten Mittwochabend um 22.15 Uhr vier Personen im Alter 18 bis 22 Jahren an einer kleinen Badestelle. Eine Mitteilung an die Gesundheitsbehörde wurde gefertigt. Darüber hinaus wurden der Polizei mehrere Sachverhalte mitgeteilt, bei welchen keine Folgemaßnahmen notwendig waren bzw. niemand mehr vor Ort angetroffen wurde.

Glienicke : Heckklappe aufgebrochen

Am Donnerstagmorgen (9. April) wurde um 8.35 Uhr in der Hubertusstraße festgestellt, dass unbekannte Täter gewaltsam die Heckklappe eines Kleintransporters der Marke Fiat aufgebrochen und aus dem Fahrzeug zwei Gartengeräte entwendet hatten. Die Täter manipulierten zudem das Schloss. Die Sachschadenshöhe wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 1000 Euro beziffert.

