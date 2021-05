Oberhavel

Am Wochenende hatte die Polizei wieder alle Hände voll zu tun. Hier kommt der Überblick:

Oranienburg: Gestohlenes Fahrzeug angezündet

Am Samstagmorgen entwendeten bisher unbekannte Täter bei einem Autohandel in der Germendorfer Straße in Oranienburg nach dem Aufschneiden eines Koppeldrahtzaunes einen zum Verkauf stehenden PKW BMW X4 im Wert von circa von 33 000 Euro. Der entwendete PKW wurde gegen 06:45 Uhr vollständig ausgebrannt am Birkenwäldchen in Germendorf aufgefunden. Bevor der PKW in Brand gesetzt wurde, wurden die Reifen abmontiert und entwendet. Durch Beamte der Kriminaltechnik konnten am Tatort Spuren gesichert werden. Die Kriminalpolizei nahm zum Besonders schweren Fall des Diebstahls und der Brandstiftung die Ermittlungen auf.

Vandalismus in Fürstenberg

Am Samstagmorgen beobachteten Zeugen in der Wallstraße in Fürstenberg gegen 3 Uhr eine Gruppe von mindestens acht Personen, welche sich entgegen der SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung im öffentlichen Raum aufhielten und erfolglos versuchten, mittels einer Holzlatte einen abgestellten PKW Smart umzuschubsen. Im Zuge der Mitteilung konnten durch Polizeibeamte die teilweise flüchtenden Tatverdächtige festgestellt werden. Am Tatort konnte zudem ein erheblich beschädigter Kunststoffstorch aufgefunden werden, dessen Herkunft bisher nicht geklärt ist.

Im angrenzenden Bereich der Brandenburger Straße wurden zudem aus diversen Blumenkübeln die Pflanzen herausgerissen und auf die Straße sowie den Gehweg geworfen. In der Bahnhofstraße konnten Polizeibeamte am Samstagvormittag einen aus der Verankerung genommen Schachtdeckel feststellen und bevor es zu einem Schaden kam, wiedereinsetzen. Die Kriminalpolizei nahm zum gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und den Sachbeschädigungen die Ermittlungen auf.

Zehdenick: Kupfer entwendet

In der Zeit von Freitag 18:00 Uhr bis Samstag 12:00 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter in Zehdenick nach dem Auftrennen der Grundstücksumfriedung unbefugten Zutritt zu einem Firmengelände und hebelten mittels eines unbekannten Gegenstand gewaltsam zwei Überseecontainer auf. Aus diesem entwendeten die Täter mehrere Kupferringrollen. Es entstand ein Schaden von circa 13.000,- Euro. Durch Beamte der Kriminaltechnik konnten am Tatort Spuren gesichert werden. Die Kriminalpolizei nahm zum Besonders schweren Fall des Diebstahls die Ermittlungen auf.

Bötzow: Vermehrter Vandalismus

Bereits in der nahen Vergangenheit mussten vermehrt auftretende Sachbeschädigungen und Fälle von Vandalismus um das Gemeindezentrum in Bötzow festgestellt werden, sodass durch die Revierpolizei die polizeilichen Maßnahmen intensiviert wurden. Im Zuge dessen konnten am Freitagabend gegen 18:30 Uhr in der Veltener Straße mehrere Personen beobachtet werden, welche aus der Gruppe hinaus mit einem Messer auf einem Baum und gegen die Fassade des Gemeindezentrums warfen, wobei diese sichtlich beschädigt wurde. Bei einer folgenden Kontrolle konnte ein 30-jähriger Fahrradfahrer gestoppt werden.

Dieser führte das zuvor verwendete verbotene Messer mit sich. Zudem ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,49 Promille, sodass eine Blutentnahme im Polizeirevier Hennigsdorf durchgeführt wurde. Die im Weiteren festgestellten Minderjährigen im Alter von 15 und 16 Jahren wurden vor Ort an ihre Eltern übergeben und die Personalien der Beteiligten wegen dem Verstoß gegen die SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung an den Landkreis Oberhavel weitergeleitet. Zudem nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Trunkenheit im Straßenverkehr auf.

Oberhavel: Alkoholisiert im Straßenverkehr

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Oberhavel führten am Wochenende in der Zeit von Freitag 18:00 Uhr bis Sonntag 12:00 Uhr Verkehrskontrollen zur Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit von Fahrzeugführern durch. Dabei konnten acht Verkehrsteilnehmer unter Einfluss alkoholischer Getränke und berauschender Mittel mit ihren Fahrzeugen im öffentlichen Verkehr festgestellt werden.

So kontrollierten Polizeibeamte aufgrund der auffälligen Fahrweise am Freitagabend um 22:10 Uhr in der Straße Unter den Linden in Fürstenberg einen 44-jährigen Fahrradfahrer. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,91 Promille, sodass zur Beweissicherung im Oberhavelklinikum Gransee eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet wurde.

Am Samstagabend kontrollierten Polizeibeamte um 23:20 Uhr in der Hauptstraße in Birkenwerder einen 65-jährigen BMW Fahrer. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,70 Promille. Ebenso unterzogen Polizeibeamte am Sonntagmorgen gegen 02:10 Uhr in der Hauptstraße in Birkenwerder einen 25-jährigen Audi Fahrer einer Verkehrskontrolle, wobei ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest 1,11 Promille ergab. In beiden Fällen wurde in der Polizeiinspektion Oberhavel zur Beweissicherung eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt und Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Großwoltersdorf: Alkoholisiert und Widerstand geleistet

Am Samstagabend konnte ein 57-jähriger Peugeot Fahrer gegen 21:20 Uhr auf der L222 zwischen Großwoltersdorf und dem Abzweig Güldenhof durch einen Zeugen an der Weiterfahrt gehindert werden, nachdem er zuvor grundlos mit seinem Fahrzeug auf der Fahrbahn zum Stehen kam und augenscheinlich stark alkoholisiert war. Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten versuchte sich der Fahrer der polizeilichen Kontrolle zu entziehen und trat mit den Füßen nach diesen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,95 Promille, sodass mittels einfacher körperlicher Gewalt eine Blutentnahme in der Polizeiinspektion Oberhavel durchgesetzt werden musste.

Zuvor beleidigte er die eingesetzten Beamten mehrfach. Am Fahrzeug konnten zudem frische Unfallspuren festgestellt werden, wobei der Fahrer keine Angaben zum Unfallort machte. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein beschlagnahmt und Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und erlaubten Entfernen vom Unfallort, Beleidigung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Liebenwalde: Verfolgung mit der Polizei

Am Freitagabend beabsichtigten Polizeibeamte gegen 19:35 Uhr in der Ortslage Liebenwalde einen verdächtigen PKW VW Golf im Gegenverkehr fahrend einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, wobei der 22-jährige Fahrer im Zuge des Wendevorgangs der Beamten sein Fahrzeug deutlich beschleunigte und versuchte sich mit einer hohen Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Durch die Mitteilung eines aufmerksamen Polizeianwärters außer Dienst konnte der Fahrzeugführer, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, in der Ortslage Wensickendorf mit seinem PKW festgestellt werden.

Zudem war das Fahrzeug nicht zugelassen sowie versichert und die angebrachten Kennzeichentafeln gefälscht. Im Fahrzeug konnten noch weitere amtliche Kennzeichen aufgefunden werden, welche bereits zur Fahndung ausgeschrieben waren. Für einen im Fahrzeug aufgefundenen Werkzeugkoffer sowie einem Navigationsgerät blieb die Eigentumslage bisher ungeklärt, sodass diese ebenfalls sichergestellt wurden. Gegen den Fahrer wurden unter anderen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Fahren ohne Pflichtversicherung mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ebenso muss sich der Fahrer für die Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Sein PKW wurde polizeilich eingezogen.

Hennigsdorf: Alkoholisiert gegen Baum

Am Freitagabend fuhr gegen 18.35 Uhr ein 55-jähriger Ford Fahrer von einem Parkplatz in die Veltener Straße in Hennigsdorf ein, wo er nach circa 150 m Fahrtstrecke von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Straßenbaum kollidierte. In Folge des Zusammenstoßes verletzte sich der Fahrer leicht, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden und gab im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme an, dass er durch eine verrutschende Eiskugel während der Fahrt abgelenkt war.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab hingegen einen Wert von 1,20 Promille, sodass mit dem Fahrer im Polizeirevier Hennigsdorf zur Beweissicherung eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Am PKW entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 10.000,- Euro, sodass dieser nicht mehr fahrbereit war. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Von MAZonline