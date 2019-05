Oranienburg

Auch wenn nur besonders Hartgesottene während der diesjährigen „Eisheiligen“ ein Bad im Freien genießen, waren Mitarbeiterinnen des Fachbereichs Gesundheit in der vergangenen Woche bereits in Sachen Badegewässerkontrollen vor Ort unterwegs.

Erste Kontrolle am 6. und 7. Mai

Am 6. und 7. Mai erfolgte die erste Kontrolle der Wasserqualität in dieser Saison. Dabei wurden 20 Badestellen des Landkreises auf der Grundlage der Brandenburgischen Badegewässerverordnung und sechs Badestellen auf der Grundlage des Brandenburgischen Gesundheitsdienstgesetzes überprüft. Die mikrobiologischen Untersuchungen waren nicht zu beanstanden. Im Kleinen Wentowsee in Seilershof wurde mit 40 Zentimetern die geringste Sichttiefe gemessen. Bei 19 Seen beträgt sie 1,20 Meter und mehr.

Wassertemperatur bei durchschnittlich 13 Grad Celsius

Die Wassertemperaturen lagen zwischen 11,3 Grad Celsius im Stechlinsee in Neuglobsow und 14,3 Grad Celsius im Peetschsee in Steinförde. Im Durchschnitt wurde eine Temperatur von 13,03 Grad Celsius gemessen. Die Saisonvorbereitungen waren an einigen Badestellen noch nicht abgeschlossen.

Von Sichttiefe bis Unfallquellen

Die Kontrolle der Badegewässer umfasst die Bestimmung der Sichttiefe, der Färbung, des pH-Wertes, der Sauerstoffsättigung und der Wasser- und Lufttemperatur vor Ort, die Entnahme von Wasserproben zur Bestimmung der mikrobiologischen Parameter Escherichia coli und Enterokokken sowie eine Besichtigung der Badestelle auf Verunreinigungen und Unfallgefahrenquellen.

Nächste Überprüfung am 3. und 4. Juni

Die Überprüfungen finden bis zum Ende der Saison am 15. September in einem Rhythmus von vier Wochen statt. Die nächste Badegewässertour findet am 3. und 4. Juni statt.

