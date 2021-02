Oberhavel-Tierparks dürfen ab Montag wieder öffnen

Germendorf

Jetzt ist es offiziell: Der Tierpark in Germendorf, das Wildpferdgehege mit Haustierpark in Liebenthal sowie alle Zoos und Gehege im ganzen Land dürfen ab Montag, 15. Februar 2021, kurzfristig wieder öffnen. Das teilen die CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Walter-Mundt und der SPD-Landtagabgeordnete Björn Lüttmann am Freitag mit. Am 12. Februar werde die neue Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg beschlossen. „Die Öffnung von Tierparks gilt dann nach Verkündung der neuen Verordnung, welche am Wochenende erfolgen soll“, so Lüttmann. Es würden die bekannten Hygieneregeln gelten: Maske tragen und Abstand halten. Außerdem sei der Zugang zu den Parks begrenzt.

„Manchmal gehen die Dinge ganz schnell“, kommentierte Björn Lüttmann. Nachdem unter anderem der Tourismusverein Oranienburg und Umland die Wiedereröffnung der Tierparks und Zoologischen Gärten gefordert hatte, komme es nun schnell zu den genannten Öffnungen. Lüttmann: „Der Betrieb in den Parks kann ab Montag unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen wieder hochgefahren werden, was mich sehr freut.“

„Ich wünsche Torsten Eichholz und seinem Team einen guten Neustart und hoffe, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten noch viele weiter Öffnungsschritte politisch verantworten und dann auch vollziehen können“, sagt Nicole Walter-Mundt. Diese Perspektive brauche es gerade jetzt.

