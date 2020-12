Oberhavel

Die Unternehmen im Landkreis sind größtenteils zufrieden mit den Standortfaktoren. Insgesamt gab es eine Bewertung von 2,2 auf einer Skala von 1 bis 5. Das sind die Ergebnisse einer Unternehmensbefragung der Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung mbH (GEFAK), 700 Betriebe in den insgesamt 18 Gewerbegebieten von Oranienburg, Hennigsdorf und Velten wurden angeschrieben, rund zwölf Prozent haben – auch coronabedingt – nur geantwortet.

Die Vertreter des Regionalen Wachstumskerns Oranienburg-Hennigsdorf-Velten (RWK O-H-V) wollten herausfinden, wo der Schuh drückt. Die Ergebnisse wurden am Mittwoch in einer Videokonferenz mit den Bürgermeistern der drei Städte des Wachstumskerns vorgestellt. Unter anderem wurden die Rahmenbedingungen, wie die Straßen- und Radverkehrsbindung, die Schul- und Kinderbetreuungsangebote und die Lebensqualität eher positiv bewertet, nicht so gut sieht es aus Sicht der befragten Unternehmen beim Thema Fachkräfte und Erweiterungsflächen aus.

Mehr Vernetzung der Unternehmen

„Die Antworten sind für unsere Städte und unsere Wirtschaftsförderer ein Gradmesser ihrer Arbeit, aber auch ein wichtiger Navigator zur Gestaltung der künftigen Angebote“, erklärte Thomas Günther, Bürgermeister der Stadt Hennigsdorf und Sprecher der Wirtschaftsregion. Die Erkenntnis sei erfreulich, dass schon jetzt mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen miteinander kooperieren. Austauschformate wie die Veranstaltungsreihe [O-H-V konkret!], bei dem Unternehmen zum Austausch einladen, sollen ausgebaut werden.

Außerdem wird – mit einer halbjährigen Probephase – die Online-Plattform „OHV vernetzt“ entwickelt. Das sei eine Art digitales Schwarzes Brett für die Wirtschaft. „Man kann sich selbst als Unternehmen dort darstellen oder kleine Anzeigen posten – etwa zum Thema Fachkräftesicherung“, erklärte Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther. Das Angebot solle über die Homepage www.rwk-ohv.de erreichbar sein.

Fachkräfte werden gebraucht

Das Thema Fachkräftesicherung und -entwicklung drängt ebenfalls, laut der Umfrage benötigen mehr als 80 Prozent der befragten Unternehmen Arbeitskräfte. Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner sieht sich mit Strategien zur Stärkung der Wirtschaftsregion bestätigt. Die Messe „Youlab“ sei ein gutes Instrument, um Nachwuchs zu gewinnen, auch die neue Hochschulpräsenzstelle in Velten zur Vernetzung von Universitäten und Schulen sei wichtig.

Gerade die Schulen müssten aber weiter vernetzt werden, damit die Schüler passende Angebote finden. Auch über Themen wie Homeoffice und flexible Arbeitszeitgestaltung müsse nachgedacht werden, zudem müssten Kultur- und Freizeitangebote geschaffen werden, um Fachkräfte zu locken.

Mehr Platz für Unternehmen

Zum Thema Flächen für Neuansiedlungen und Erweiterungen – 40 Prozent der befragten Unternehmen brauchen diese für die nächsten Jahre – äußerte sich Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke, der zunächst für mehr Toleranz für Industrieflächen in der Bevölkerung warb. Es brauche eine aktivere Ansiedlungspolitik. „Mit der Entwicklung von Vergabekriterien für öffentliche Flächen, etwa für die Erweiterung des Gewerbeparks Süd, wollen wir Neuansiedlungen besser steuern und Bestandsunternehmen sichern, unerwünschte Nutzungen ausschließen und positive Effekte für den Wirtschaftsstandort generieren.“

Auch reagiere die Wirtschaftsregion mit neuen Projekten wie der Prüfung der Machbarkeit eines kommunalen Co-Working-Space in Oranienburg. Pendlerverkehre sollen reduziert, der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert, Austausch gefördert und Gemeinschaft und gemeinsame Werte entwickelt werden.

Die zweite Welle dauert noch lange

Einen erheblichen Nachteil hat die Unternehmensumfrage jedoch: Sie fand noch vor Beginn der Pandemie statt. Alle drei Bürgermeister betonen allerdings, dass viele Unternehmen bis jetzt recht glimpflich durch die Krise gekommen seien – allerdings nicht alle. „Für Velten zeigt sich der Wegbruch von Gewerbesteuereinnahmen als Indiz, dass es einen Auftragseinbruch einiger Unternehmen gibt“, so Bürgermeisterin Ines Hübner. Wichtig sei vor allem, das Kurzarbeitergeld und dessen Verlängerung – das helfe, Arbeitskräfte zu sichern. Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke erklärte, die zweite „Welle“ werde wohl länger dauern als die erste. „Ob das am Ende alle so durchhalten“, so Laesicke, „das müssen wir erst noch sehen.“

Von Marco Paetzel