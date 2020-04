Leere Bänke, kein Kerzenschein: Wenn die Kirchen zu Ostern leer sind

Oberhavel

Auch zu Ostern wird in diesem Jahr nichts so sein, wie es immer war. Osterfeuer sind allesamt abgesagt und auch viele Familientreffen im Landkreis dürften ausfallen. In Zeiten der Corona-Pandemie müssen auch Oberhavels Kirchengemeinden neue Wege gehen. Hennigsdorfs Pfarrvikar Johannes Schaan etwa wird an die Kanzel treten und seine Gebete sprechen – und das vor leeren Rängen. Gründonnerstag, 19 Uhr, Karfreitag, 15 Uhr, und die Osternacht um 21 Uhr am Sonnabend sind seine Termine. „Es wird ohne Feuer und ohne große Prozession ablaufen. Aber das Wesentliche bleibt ja“, erklärt der 39-Jährige. Mit ihm wird nur Kaplan Giovanni Donadel in der Kirche sein, um für alle zu beten.

Oranienburgs Pfarrer Friedemann Humburg dagegen nutzt die digitale Technik. Die Karfreitagsandacht hat er schon am Dienstag aufgenommen. Sie wird auf der Homepage der Kirchengemeinde und des Kirchenkreises zu finden sein. „Auch auf Youtube, Facebook und anderen Kanälen werden wir sie veröffentlichen“, erklärt Oranienburgs Pfarrer. Osterevangelium, Ostergruß, Osterandacht in der Nikolaikirche – fehlen soll auch in diesem Jahr nichts. Bis auf das Abendmahl am Gründonnerstag. „Das können wir ja online schlecht zeigen“, so Friedemann Humburg. Auch Nieder Neuendorfs Pfarrerin Barbara Eger will sich über die Feiertage mit dem Internet behelfen – mit Osterfeuer, Lesungen, Musik. Doch alles will überlegt sein. „Wenn das aber bis in alle Ewigkeit im Netz zu sehen ist, muss ich mir schon Mühe geben“, sagt sie.

Osterkörbchen für die Kinder

„Wir feiern ganz normal Ostern, bloß ohne Leute in der Kirche“, erklärt dagegen Zehdenicks Pfarrer Andreas Domke. Für den Gründonnerstag will der Geistliche eine Kurzandacht aufnehmen, die dann per Whatsapp, Email oder Facebook an die Gemeindemitglieder verteilt wird. „Wer es aber schriftlich haben will, der kann das natürlich auch. Man muss sich nur bei mir melden.“ Ansonsten wird es über die Osterfeiertage Texte und frisch eingesungene Lieder geben. Dass die Kirche leer ist, motiviert in zusätzlich. „Dieses Wissen, dass sich die Gemeinde darauf verlässt, dass ich diesen Gottesdienst feiere, macht es kräftiger als sonst.“Am Sonntag will er für die Kinder Osterkörbchen auf die leeren Kirchbänke stellen – unter anderem mit einer Osterkerze darin. „Das können sich die Kinder gerne abholen“, sagt Zehdenicks Pfarrer.

Ruth-Barbara Schlenker, Pastorin im Sprengel Löwenberg-Grüneberg, verweist darauf, dass eine Sprengelboten-Sonderausgabe in den Gemeinden verteilt wurde, sie biete für alle Feiertage Andachten und Betrachtungen. „So kann man sich zum Beispiel am Karfreitag oder am Stillen Samstag die Bilder des Kreuzwegs von Kurt Mühlenhaupt, kommentiert mit seinen Schriftzitaten, anschauen, die in der Grüneberger Kirche im Original hängen. Auch findet man darin eine Anleitung zu einem kleinen familiären oder Einzelabendmahl und eine Bildbetrachtung zum Löwenberger Bild „Kreuzigung“ von Willy von Beckerath.

Zur Gottesdienstzeit in Löwenberg um 10 Uhr , in Grüneberg um 13.30 Uhr und am Ostermontag in Teschendorf um 10 Uhr werden in den Dörfern die Glocken läuten. Kantor Jens Seidenfad und Pastorin Barbara Schlenker werden musizierend unterwegs sein. „Wer Ostern einen Spaziergang an die Kirche macht, kann das Kreuz vor der Kirche, das dort kahl aus dem Stamm des Weihnachtsbaumes zusammengezimmert und mit einer Dornenkrone versehen seit Karfreitag steht, zu einem Osterkreuz schmücken: mit Blumen, Zweigen, Girlanden, bunten Ostereiern - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“, so die Pastorin. Auch die Kirchentüren stehen zu den Feiertagen zum Gebet offen.

Ein Youtube-Kanal für die Gemeinde

Guten Germendorfs Pfarrerin Juliane Lorasch indes hat sich mit drei Kollegen zusammen getan und den Youtube-Kanal „heuteundmorgen“ ins Leben gerufen. „Wir wollten mit der Gemeinde in Kontakt bleiben, auch wenn wir niemanden mehr persönlich treffen können.“ Vieles passiere natürlich nach wie vor auf analogem Wege. „Aber es ist schon etwas anderes, als wenn man ein Gesicht vor sich sieht.“ Neben Intro und Outro mit den vier Akteuren und Luftbildaufnahmen der Kirchen in den von ihnen betreuten Gemeinden wurden in nur zehn Tagen bereits vier mehrminütige Clips, darunter auch eine Sonntagsandacht, hochgeladen. Für die Kirchenfrauen und -männer ist das auch Gelegenheit, sich auszuprobieren.

Sie hätten etwas ähnliches schon länger im Sinn gehabt, erzählt Juliane Lorasch. Durch die aktuellen Beschränkungen sei jetzt die Gelegenheit zum Umsetzen dagewesen. Neben kleineren Inhalten wie dem Popcorn-Gebet bereiten sich die Pfarrerinnen auch auf Ostern vor und wollen einen Gottesdienst im Youtube-Format zu ihren Gemeindemitgliedern bringen. Mit dabei sein wird dort auch. „Ich freue mich, dass an diesem Gottesdienst viele Kolleginnen und Kollegen beteiligt sind“, erklärt auch Pfarrerin Michaela Jecht aus Liebenwalde, die mit ihrem Ehemann, Pfarrer Matthäus Monz, sowie Christine Gebert ( Herzberg) bei dem Projekt mitwirken wird. Neben den genannten Personen sind auch Kantor Helge Pfläging ( Templin) und Superintendent Uwe Simon ( Gransee) beteiligt, der in diesem Onlinegottesdienst die Predigt halten wird.

