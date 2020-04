Zahl der Corona-Infizierten steigt auf 176 – Oranienburg und Hennigsdorf haben die meisten Fälle

Oberhavel

Das Coronavirus breitet sich weiterhin nur noch langsam im Landkreis Oberhavel aus. Am Freitag gab es 172 Fälle, vier sind nun bis Sonnabendmittag dazugekommen. Demnach sind bislang 176 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. 62 Patienten sind häuslicher Quarantäne, zehn weitere müssen dagegen stationär im Krankenhaus behandelt werden. Fünf Personen aus dem Landkreis Oberhavel sind verstorben. Die gute Nachricht: 99 Menschen, die infiziert waren, sind bereits geheilt – demnach gibt es noch 72 COVID19-Erkrankte im Landkreis Oberhavel.

1214 Menschen befinden sich aktuell zu Hause in Quarantäne, weil sie begründete Verdachtsfälle sind. Weitere 1047 Menschen wurden bereits negativ auf das Coronavirus getestet – bei 167 Personen indes steht das Testergebnis noch aus. 701 weitere wurden häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.

Kremmen und Fürstenberg weiter ohne Coronafälle

Hennigsdorf und Oranienburg liegen an der Spitze, was die Zahl der Erkrankten angeht: Es gibt in den beiden Städten jeweils 31 Fälle. Es folgen: Hohen Neuendorf (29), Velten (17), Glienicke/Nordbahn (17), Oberkrämer (12), Mühlenbecker Land (10), Birkenwerder (6), Löwenberger Land (6), Leegebruch (5), Liebenwalde (5), Zehdenick (5) und Amt Gransee (2). In Fürstenberg/ Havel und Kremmen gibt es weiterhin keine gemeldeten COVID19-Fälle.

