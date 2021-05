Oberhavel: Zügigkeit von drei Gymnasien wird vorsorglich erhöht

Oranienburg

Drei staatliche Gymnasien im Landkreis Oberhavel könnten ab dem kommenden Schuljahr mit einer erhöhten Zügigkeit geführt werden. Das Gymnasium F.F. Runge in Oranienburg soll danach ab dem kommenden Schuljahr mit maximal vier Zügen geführt werden, das Louise-Henriette-Gymnasium in Oranienburg mit maximal fünf Zügen. Mit maximal sechs Zügen werde das Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf geführt. Über eine diesbezügliche Eilentscheidung seinerseits im Einvernehmen mit dem Kreistagsvorsitzenden Wolfgang Krüger (CDU) informierte Landrat Ludger Weskamp (SPD) den Kreistag in seiner jüngsten Sitzung am Mittwoch (12. Mai).

Mit allen Schulleitungen sowie dem Vorsitzenden des Kreisschulbeirates sei Rücksprache gehalten worden, informierte Weskamp. Mit Rektor Thomas Meinecke sei ganz konkret hinsichtlich der Klassengrößen gesprochen worden. Dabei sei man gemeinsam zum Ergebnis gekommen, dass Klassen mit mehr als 30 Schülern „nicht akzeptabel“ seien. Das habe dann zu dem Entschluss geführt, vorsorglich die maximal zulässige Zügigkeit auch in Hohen Neuendorf zu erhöhen.

Entscheidung „im Blindflug“

Bei dieser Entscheidung habe die Kreisverwaltung vor der Frage gestanden, ob möglicherweise zu hohe Kapazitäten im Sekundarstufenbereich geschaffen werden, machte Weskamp deutlich. Denn mit belastbaren Zahlen untersetzen ließe sich die Prognose derzeit noch nicht. Die erhöhte Kapazität werde somit „im Blindflug“ vorsorglich geschaffen. Der Landrat bat dafür um Verständnis und zeigte sich zugleich verärgert, dass aus dem Staatlichen Schulamt weder zu den Erst- und Zweitwünschen konkrete Angaben vorlägen noch darüber, wie viele Oberhavel-Jugendliche eine Schule außerhalb des Landkreises besuchen oder umgekehrt Jugendliche von außerhalb eine Oberhavel-Schule besuchen wollen. Solche Angaben sei bisher üblicherweise bis Mitte April vorgelegt worden.

Liberale hätten gern gleich abgestimmt

Am 5. Mai sei vom Schulamt lediglich eine dürre Tabelle mit den fünf staatlichen Gymnasien im Südkreis zur Verfügung gestellt worden. Dabei habe es eine Differenz von 52 Kindern hinsichtlich der bestehenden Kapazitäten gegeben. Daraus lasse sich ersehen, dass mit der erhöhten Zügigkeit „fast alle Erst- und Zweitwünsche“ der beiden Oranienburger Gymnasien berücksichtigt werden könnten. In Hohen Neuendorf sei die Lage deutlich undurchsichtiger, weshalb das Vorgehen mit dem Schulleiter abgestimmt wurde.

Die sehr kurzfristig getroffene Eilentscheidung werde in der nächsten Sitzung des Kreistages am 16. Juni zur Genehmigung vorgelegt, sicherte der Landrat zu. Dann würden auch die möglicherweise dann verfügbaren Zahlen nachgereicht. Den Anflug einer Kritik gab es von Uwe Münchow (FDP/Piraten): Er hätte trotz der Kurzfristigkeit gerne die Gelegenheit gehabt, sofort abzustimmen. Eine Eilentscheidung müsse die Ultima Ratio bleiben. Laut Landrat hätte die Vorlauffrist für eine rechtskonforme Entscheidung nicht eingehalten werden können, weshalb auch über eine Sondersitzung nachgedacht worden sei. Dies sei aber verworfen worden.

Von Helge Treichel