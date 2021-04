Oberhavel läuft: Familie Kupka läuft gemeinsam für den guten Zweck

Hennigsdorf

​Aufgeregt und voller Vorfreude rennen die Kinder in ihr Zimmer. Schnell Laufsachen und die entsprechenden Schuhe angezogen und schon sind Katalea (8) und Leonas (4) bereit für den gemeinschaftlichen Lauf der Familie Kupka, die von Mama Fenja und Papa Ricardo komplettiert wird. Seit dem 1. April beteiligt sich die vierköpfige Hennigsdorfer Familie an der Benefizaktion „Oberhavel läuft“, bei der die Initiative „Wir für euch“ wie im Vorjahr Spenden für das Oranienburger Hospiz Lebensklänge sammelt.

„Wir haben bereits im vergangenen Jahr teilgenommen“, berichtet der 38-jährige Ricardo Kupka und erklärt auch gleich die Beweggründe. „Meine Frau ist zusammen mit ’Wir für euch’-Gründer Romano Bergling in eine Klasse gegangen und kennt so auch die Hintergründe. Zudem war auch ihr Opa im Hospiz und daher kennen wir die Arbeit dort sehr genau und wissen welch wichtige Arbeit dort geleistet wird.“ Das Laufen sehen die Kupkas als gemeinschaftliche Aktivität an, sehr zu Freude vor allem der beiden Kinder. „Die Kids sind Feuer und Flamme und sind auch schon etwas ehrgeizig. Es kommt auch schon mal vor, dass sich mein Vater oder meine Schwester noch mit anschließen.“ Gelaufen wird zumeist am Wochenende, wenn es die Zeit erlaubt auch mal unter der Woche. „Im Vorjahr haben wir erst etwas später von der Aktion erfahren, konnten so leider nicht ganz so viele Kilometer erlaufen“, blickt der 38-Jährige zurück.

Familie Kupka aus Hennigsdorf: Katalea (l.), Mama Fenja, Leonas und Papa Ricardo

Für Ricardo Kupka, der im hiesigen Landkreis unter anderem für den SC Oberhavel Velten, den FC 98 Hennigsdorf und Blau-Weiß Leegebruch seine Fußballschuhe schnürte, ist das Laufen nicht ganz unbekannt und fremd. „Ich war früher auch Triathlet, daher habe ich das Laufen quasi schon ein wenig im Blut. Auch vom Fußball her kennt man natürlich das Laufen. Aber bei dieser Aktion geht es nicht um irgendwelche Bestzeiten oder ähnliches, sondern einfach nur darum, so viele Kilometer wie möglich zu erlaufen und das als Familie.“

Nach knapp vier Wochen hat die Familie schon mehr als 150 gemeinsame Kilometer erlaufen, viele weitere sollen noch bis zum Ende der Aktion am 30. Juni hinzukommen. „Es geht hierbei auch darum, die Arbeit eines Hospizes der Öffentlichkeit präsenter zu machen. Leider bleibt diese Arbeit oft im Verborgenen, dabei leisten die Mitarbeiter vor Ort wirklich Großartiges. Um das zu erreichen, machen wir sehr gerne mit.“ Beeindruckt zeigt sich Ricardo Kupka von der Teilnahmebereitschaft, die schier ungebrochen erscheint. „Es ist sensationell, wie viele sich wieder beteiligen. Und das völlig unabhängig, ob man Sportler ist oder nicht. Das macht einen schon stolz, auch ein Teil dieser Aktion zu sein.“

Neuer Teilnehmerrekord nach nur vier Wochen

Bei der Premiere im Jahr 2020 nahmen knapp 650 Menschen an der Aktion „Oberhavel läuft“ teil und erliefen über 160 000 Kilometer. „Als wir am 1. April die zweite Auflage gestartet haben, hatten wir schon das Ziel, zumindest die Zahlen aus dem Vorjahr erneut zu erreichen“, berichtet Mandy Krenz von der Initiative „Wir für euch“. Schon nach knapp einem Monat ist die Teilnehmerzahl des Vorjahres torpediert worden. „Wir liegen aktuell bei etwas mehr als 850 Teilnehmern, das ist einfach nur unfassbar“, zeigt sich Krenz beeindruckt, die vor einem Jahr die Grundidee dieser Benefizaktion hatte. „Wir sind damals als Freundeskreis oft gelaufen und da coronabedingt vieles ausfiel, kamen wir irgendwann auf Idee, über Laufapps Kilometer zu zählen für den guten Zweck.“ Und aus der Idee wurde ein absolutes Erfolgsmodell. Im Vorjahr konnten fast 10 000 Euro an Spenden nur aus der Laufaktion an das Hospiz überreicht werden. Der Löwenanteil entstammt dabei aus den Anmeldegebühren. Jeder Teilnehmer bezahlt eine einmalige Summe in Höhe von fünf Euro. „Diese fünf Euro gehen komplett in den Spendentopf. Wir hoffen in diesem Jahr noch die Grenze von 1000 Teilnehmern zu durchbrechen, was natürlich ein absoluter Meilenstein wäre für unsere Aktion“, zeigt sich Krenz hoffnungsvoll.

Wie im Vorjahr beteiligen sich auch 2021 wieder einige Sponsoren an der Benefizaktion, so werden zum Beispiel für jeden gelaufenen Kilometer Gelder bezahlt oder Firmen und Unternehmen spenden drei oder teils vierstellige Geldbeträge. „Die Sponsorenbeteiligung ist auch in diesem Jahr wieder sehr erfreulich, aber natürlich freuen wir uns weiterhin über jeden Sponsor, der neu dazukommt“, so Krenz abschließend. Mit Familie Kupka hat man auf jeden Fall glühende Anhänger einer tollen Bewegung.

Von Knut Hagedorn