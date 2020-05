Oberhavel läuft: Weltumrundung in Siebenmeilen-Stiefeln

Oranienburg

Erschöpft und ausgelaugt sitzt Toni Dietrich auf einem Stuhl, die Oberschenkel brennen und die Waden schmerzen nach einem kilometerlangen Lauf. Dennoch zeigt sich der Hennigsdorfer stolz über seine erbrachte Leistung, was er mit einem selbst gebastelten Schild verdeutlicht, auf dem steht: Der Schmerz geht, der Stolz bleibt. „Wenn sich Menschen ehrenamtlich für den guten Zweck so unglaublich engagieren, dann ist es für mich eine Ehrensache meinen Teil dazu beizutragen.“ Und der 30-Jährige ist bei weitem kein Einzelfall, sondern eher symbolisch für eine beeindruckende Welle der Hilfsbereitschaft, die aktuell durch Oberhavel schwappt. Mehr als 540 Teilnehmer beteiligen sich an der Benefizaktion „ Oberhavel läuft“ der Initiative „Wir für euch“, die seit vielen Jahren dringend benötigte Spendengelder für das Oranienburger Hospiz „ Lebensklänge“ generiert.

Zielsetzung bereits nach drei Wochen erreicht

Mit einem hoch gesteckten Ziel startete die Aktion am 1. Mai, eine Weltumrundung wollte man läuferisch zurücklegen. „Wir hatten damals gehofft, das wir die 40 000 Kilometer bis zum der Ende der Aktion am 31. Juli hinbekommen. Dass wir dieses Ziel nun schon nach etwas mehr als drei Wochen erreicht haben, ist sensationell und einfach nur gigantisch“, zeigt sich „Wir für euch“-Gründer Romano Bergling beeindruckt vom Engagement. Mittels einer Tracking-App wird jeder gelaufene Kilometer eines angemeldeten Mitgliedes erfasst und zusammengerechnet. Nach knapp vier Wochen stehen bereits 46 000 erlaufende Kilometer zu Buche. „Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, wie viel eigentlich 46 000 Kilometer sind. Faszinierend wie motiviert die Menschen sind, wir sind einfach nur extrem dankbar, dass so viele Menschen uns bei der sehr wichtigen Unterstützung für das Hospiz zur Seite stehen“, so Romano Bergling. Die Bandbreite der Läufer und Läuferinnen ist dabei groß. Aktive Sportler, Kinder, Mütter mit Kinderwagen und selbst eigentlich völlig untrainierte Menschen laufen für das Hospiz und sorgen so für eine große Gemeinschaft und einen starken Zusammenhalt.

Unternehmen der Region zeigen sich solidarisch

Auch die Firmen und Unternehmen der Region unterstützen trotz wirtschaftlicher Engpässe inmitten der Corona-Pandemie die Aktion. Über 4000 Euro wurden von Firmen bereits als Spenden an die Initiative überreicht. Gänsehaut bekam Bergling bei Nachrichten, die ihm bis dato wildfremde Menschen übersendeten, die sich von der Benefizaktion angesprochen und motiviert fühlen. „Wenn dir Menschen erzählen, sie standen in der schweren Coronazeit kurz davor depressiv zu werden und wurden durch unsere Aktion motiviert und haben dadurch neuen Lebensmut gefunden, kann man seine Gefühle kaum in Worte fassen. Wir sind alle eine große Gemeinschaft und das ist toll.“

„Wir für euch“-Gründer Romano Bergling läuft selbst in jeder freien Minute. Quelle: Privat

Für Bergling selbst gilt es in den kommenden Wochen nicht nur weiterhin fleißig die Laufschuhe anzuziehen, sondern auch seine Kochkünste aufzufrischen. Im Vorfeld der Aktion hatte der Veltener zusammen mit Kumpel Christopher Voigt angekündet, bei erreichen der 40 000 Kilometer-Marke für die Belegschaft des Hospiz „ Lebensklänge“ eine Drei-Gänge-Menü zu kochen. „Zu unserem Wort stehen wir auch sehr gerne, allerdings hat uns die Leitung des Hospiz darum gebeten es auf die Zeit nach Corona zu verschieben, da momentan natürlich andere Dinge Vorrang haben“, so Bergling, der aber schon ankündigt, dass Kochprofi Christian Haferkorn bereits seine Unterstützung zugesagt hat.

Bis zum 31. Juli läuft die Benefizaktion „ Oberhavel läuft“ noch, jeder der Interesse hat kann sich weiterhin auf der Internetseite www.oberhavel-laeuft.de anmelden.

Von Knut Hagedorn