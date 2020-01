Oranienburg / Hohen Neuendorf

Eine 78-jährige Oranienburgerin wurde am Montag (6. Januar) gegen 16.45 Uhr von einem Mann angerufen, der sich als Schwager der Seniorin ausgab. Er erzählte, dass er nach einem Unfall nun eine Kaution in Höhe von 10.000 Euro hinterlegen müsse und forderte diese von der Oranienburgerin ein. Diese beendete das Telefonat, so dass ihr kein Schaden entstand.

In Hohen Neuendorf wurden eine 65-jährige und eine 90-jährige Seniorin von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen. Der bisher unbekannte Mann erzählte den Frauen, dass man in ihrer Nähe Einbrecher festgenommen hätte und noch weitere in der Umgebung vermutet werden. Anschließend fragte er die Seniorinnen nach ihren Lebensumständen und möglichen Wertgegenständen aus. Auch in diesem Fall reagierten die Angerufenen richtig und beendeten das Gespräch, ohne Daten herauszugeben. Im Anschluss zeigten sie den Sachverhalt bei der richtigen Polizei an.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline