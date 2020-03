Oberhaveler Wirtschaftsjunioren wollen die Krise solidarisch meistern

Oranienburg

Die letzten Umzugskartons sind ausgeräumt, die Schreibtische postiert und die technischen Geräte angeschlossen. Seit Montag ist die Media-Marketing- Agentur „Just Connected“ in Oranienburg beheimatet. „Alles verlief glücklicherweise reibungslos. Großen Dank an die Umzugsfirma, die gerade in dieser schwierigen Zeit hervorragende Arbeit geleistet hat“, zeigt sich auch Firmengründer Julius Steffen erleichtert über den geglückten Umzug seines Unternehmens von Berlin-Pankow nach Oranienburg.

Umzug von Berlin nach Oranienburg

Das weiterhin grassierende Corona-Virus erwies sich dabei auch für den 26-Jährigen als Problem. „Es ist sicherlich die ungünstigste Zeit für einen Standortwechsel, aber leider war dieser alternativlos. Wir mussten bis zum 1. April aus den alten Räumlichkeiten raus“, erklärt Julius Steffen. Allerdings berichtet der Jungunternehmer auch darüber im MAZ-Gespräch, dass entsprechende Hygienevorschriften oberstes Gebot waren. Sechs Mitarbeiter beschäftigt der in Birkenwerder wohnhafte Julius Steffen in seinem Unternehmen, wovon auch hier einige im Homeoffice sind. „Ich habe es meinen Mitarbeitern freigestellt ob sie von zu Hause arbeiten wollen oder ins Büro kommen. Ich bin auf jeden Fall vor Ort und wir versuchen das beste aus der schwierigen Situation zu machen.“

Corona-Virus beschäftigt auch die Wirtschaftsjunioren

Neben seiner beruflichen Tätigkeit ist Julius Steffen seit einigen Jahren auch bei den Wirtschaftsjunioren Oberhavel aktiv und dort seit dem 1. Januar 2020 Vorsitzender des Jungunternehmerverbandes. Gerade die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie beschäftigen Julius Steffen und seine Kollegen. „Es ist schon beängstigend wie es gerade läuft. Vor allem die Unsicherheit ist groß, da keiner weiß wie lange dieser Zustand anhält“, so der 26-Jährige besorgt. Knapp 70 Unternehmen sind im Unternehmerverband gelistet. „Gerade Touristikunternehmen und Gastronomen stehen vor sehr schweren Zeiten. Wir versuchen als Wirtschaftsjunioren immer mit Rat und Tat zur Seite zu stehen“, so der Vorsitzende. Für Julius Steffen ist es dabei sehr wichtig, dass schnelle Hilfe seitens des Staates die Unternehmen erreicht.

„Förderprogramme müssen zügig ankommen“

„Die angedachten Förderprogramme müssen zügig bei den Unternehmen ankommen. Zeit ist nun ein wichtiger Faktor, etliche Firmen und Unternehmen können nicht mehr wochenlang warten.“ Dabei hofft Julius Steffen auf schnelle Handlungsfähigkeiten seitens der zuständigen Banken und Behörden. „Vorrangig geht es doch darum Arbeitsplätze zu sichern. Da zählt inzwischen jeder Tag.“ Auch innerhalb der Wirtschaftsjunioren versucht man sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen. „Ohne dass wir es als Vorstand eingefordert haben, ist unser Unternehmerverband extrem solidarisch. Jeder versucht so gut es geht zu helfen, das macht mich glücklich und stolz“, so Julius Steffen.

Schnelle Lösungen seitens der Bundesregierung

Um die Zukunft der florierenden Wirtschaftsregion Oberhavel zeigt sich Julius Steffen besorgt, sieht aber kein Horrorszenario auf die hiesige Wirtschaftslandschaft zukommen. „Natürlich wissen wir auch, dass es Branchen geben wird, die es sehr schwer treffen wird und die nicht die Möglichkeit hatten, sich im Vorfeld ein finanzielles Polster anzulegen. Da gilt es solidarisch zu sein. Aber unsere Wirtschaftsregion ist stark und wird sich dabei gegenseitig unterstützen.“ Allerdings sieht der 26-Jährige die Probleme nicht nur in Oberhavel. „Alle Regionen haben natürlich mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Wir sind uns auch bewusst, dass nicht alle Unternehmen diese schwere Zeit überstehen werden. Aber für unseren Landkreis blicke ich positiv nach vorne. Wir haben oft bewiesen, das wir uns gemeinsam helfen und füreinander da sind.“

Um die Wirtschaftslandschaft weiter aufrechtzuerhalten, ist es für Julius Steffen wichtig, dass nun seitens der Bundesregierung schnelle Lösungen auf den Tisch kommen. „Ich weiß nicht ob die bisher angedachten Maßnahmen so umsetzbar sind. Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass bislang noch keine Zusagen von Banken oder Kreditanstalten getätigt wurden. Zumal Kredite auch weitere finanzielle Belastungen sind.“ Nicht nur für Julius Steffen spielt da auch die ungewisse Zukunft eine Rolle. „Keiner kann genau sagen, wann diese Pandemie überstanden ist.“

Dennoch versucht auch der Jungunternehmer in seinem neuen Firmensitz so einigermaßen normalen Arbeitsalltag einkehren zu lassen. „Es muss irgendwie weitergehen. Natürlich betrifft es alle, auch mich persönlich. Aber für jeden einzelnen Angestellten lohnt sich der steinige Weg“, zeigt sich Steffen abschließend kämpferisch.

Von Knut Hagedorn