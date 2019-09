Oberhavel

Seit 21 Jahren unterstützt die Handwerkskammer Potsdam Auslandspraktika ihrer Mitgliedsbetriebe und deren Auszubildender mit dem Ziel , berufliche Erfahrungen auch außerhalb des eigenen Lehrbetriebs und Deutschlands zu sammeln. In feierlichem Rahmen erhielten am Freitag insgesamt 27 Azubis in feierlichem Rahmen aus ihre mit einem derartigen Praktikum verbundenen sogenannten „ Europässe Mobilität“. Diese dokumentieren die gesammelten Erfahrungen und beruflichen Kompetenzen und gelten als anerkanntes Dokument.

Die Auszubildenden absolvierten in den vergangenen 12 Monaten ein mehrwöchiges Auslandspraktikum und brachten Erlebnisse mit, die ihr weiteres berufliches und persönliches Leben prägen werden. Fast die Hälfte der ausgehändigten Europässe der Handwerkskammer Potsdam geht in diesem Jahr nach Oberhavel, denn 13 der 27 ausgezeichneten Azubis kommen aus diesem Landkreis und zeigen, wie engagiert Ausbildungsbetriebe und Azubis der Region die Möglichkeit der Auslandspraktika nutzen.

Gartengerätebau in Malaga

Einer von ihnen ist Alexander Peglow, der bei der KFL GmbH Löwenberg als Land- und Baumaschinenmechatroniker ausgebildet wird. Seine Chefin Claudia Degebrodt belohnte den 21-Jährigen für seine gute Arbeit und gute schulische Leistungen mit dem Auslandsaufenthalt. Seine Eltern motivierten ihn, die Chance wahrzunehmen und das Abenteuer zu wagen, erinnert sich Alexander Peglow. Im März führte ihn seine erste Auslandsreise für drei Wochen ins spanische Malaga in einen Handwerksbetrieb für Gartengeräte. „Das erste Mal völlig auf mich allein gestellt – klar hatte ich Bedenken und Zweifel, ob das wohl gut geht. Aber schon bei der Begrüßung waren diese vergessen, so herzlich wurden wir begrüßt und aufgenommen. Ich habe so vieles neu gelernt. Selbst die anfängliche Sprachbarriere war dank eines Crashkurses, Händen und Füßen, Mimik und Gestik und dem Googleübersetzer kein Problem mehr.“ Eine „unglaubliche, wunderschöne Erfahrung, die ich keinesfalls missen möchte“, sei es für ihn gewesen. Als „Ritterschlag“ bezeichnet er besonders das Vertrauen seines spanischen Chefs, der ihn gleich am zweiten Tag einen Rasentraktormotor auseinander nehmen und überprüfen ließ. Für ihn ist klar: Wenn er ausgelernt hat, will er noch einmal zurückreisen und alle erneut besuchen.

Europass Mobilität 2019 Diese Azubis aus Oberhavel erhielten 2019 den Europass Mobilität: • Raphael Rathmann, Fliesen-, Platten-, Mosaikleger, Christian Engel Fliesenlegermeister Velten • Florian Lemke, Fliesen-, Platten-, Mosaikleger, Pierre Viola Oranienburg • Florian Hornemann, Hochbaufacharbeiter, Koebe Massivhaus Kremmen • Marian Goetz, Maurer, Zehdenicker Tief- und Verkehrsbau GmbH Zehdenick • Sönke Liesegang, Zahntechniker, Florian Birkholz und André Mohns Dentallabor GbR Oranienburg • Alexander Peglow, Landmaschinenmechatroniker, Kraftfahrzeug-Fertigung-Landtechnik GmbH Löwenberg • Dominique Dahlmann, Steinmetz und Steinbildhauer, Ömür Güldas Oranienburg • Wolfgang Mrle, Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik, Helmut Magdeburg GmbH Oberkrämer • Paul Lautenschläger, Technischer Systemplaner Elektrische Systeme, Helmut Magdeburg GmbH Oberkrämer • Marcel Kohlbrenner, Elektroniker, Energie- und Gebäudetechnik, EltAV Elektro- Anlagenbau- und Vertriebsgesellschaft mbH Birkenwerder • Patrick Voigt, Elektroniker, Energie- und Gebäudetechnik, Judis Elektro & Telekommunikation GmbH Oranienburg • Richard Liedemann, Elektroniker, Energie- und Gebäudetechnik, Voltmen Elektrotechnik Martin Tausch Oranienburg • Paul Schüler, Steinmetz, Naturstein Borwig Fürstenberg/ Havel

Von MAZonline