Oberhavel

Bei der zweiten Badegewässerkontrolle in dieser Saison gaben die Ergebnisse der mikrobiologischen Untersuchungen keinen Grund zu Beanstandungen. Bis auf eine Ausnahme: Wermutstropfen im Becher der Freude über saubere Badeseen ist der Kleinen Wentowsee in Seilershof: Dort wurden Intestinale Enterokokken festgestellt. Eine Nachprobe wurde unverzüglich entnommen. Das Ergebnis steht derzeit noch aus.

Bakterien aus dem Darm von Menschen und Tieren

Intestinale Enterokokken sind Indikatoren für fäkale Verunreinigungen. Diese Bakterien kommen im Darm von Mensch und Tier vor und können mit fäkalbelastetem Abwasser in die Gewässer gelangen. Hauptquellen für eine Verunreinigung mit Intestinalen Enterokokken sind Menschen, Nutztiere und Wasservögel.

Sichttiefen bis auf den Großen Wentowsee nicht zu beanstanden

Die Wassertemperaturen lagen zwischen 19,4 Grad Celsius in der Havel in Zootzen und 25,8 Grad Celsius im Waldsee in Gemendorf. Die Sichttiefen waren – bis auf die des Großen Wentowsees in Marienthal mit 40 Zentimetern – nicht zu beanstanden. An diesem See kann es zur Algen- beziehungsweise Blaualgenbildung kommen. Durch die geringe Sichttiefe besteht gegebenenfalls ein Risiko im Rettungsfall.

Die nächste Kontrolle der Badegewässer Oberhavels findet am 1. und 2. Juli statt.

Von Bert Wittke