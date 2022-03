Oberhavels Linke verabschieden zwei ehemalige Kreisvorsitzende aus dem Vorstand

Oranienburg

Am Sonnabend tagte die Mitgliederversammlung der Linkspartei Oberhavels in den Räumlichkeiten der Caritas-Werkstätten in Oranienburg . Dabei wurde die neue Doppelspitze bestehend aus Patricia Usée und dem bisherigen Co-Vorsitzenden Enrico Geißler präsentiert. Mit Gerrit Große und Ursel Degner verlassen gleichzeitig zwei ehemalige Kreisvorsitzende den Vorstand, die diese Partei über drei Jahrzehnte maßgeblich geprägt haben. Mit Ralf Wunderlich als Geschäftsführer, Jürgen Quensel als Schatzmeister, Regina Friedemann, Simone Goertz, Stefanie Rose, Nicole Woywode, Anton Wiezorek, Thomas-David Lühmann, Sebastian Wolf und Jerôme Zander wurde das Vorstandsteam der Linkspartei komplettiert.

Linkspartei positioniert sich klar gegen den russischen Angriffskrieg

„Ganz klar stand Die Linke seit 30 Jahren als einzige Partei gegen jeden Krieg. Ganz klar stellt sich die Linkspartei auch gegen Putins Angriffskrieg auf die Ukraine. Ganz klar stellt sich die Linkspartei auch jetzt schon gegen den nächsten Krieg und die geplante massive Aufrüstung der Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro unter anderem für Atombomber und bewaffneten Drohnen.“ fasste Enrico Geißler die gemeinsamen Positionen der Linkspartei zusammen. In einer emotionalen, aber respektvollen Debatte berichteten Genossen wie der Landtagsabgeordnete von den schrecklichen Erfahrungen von Menschen aus der Ukraine, aber eben auch aus dem von Unterdrückung geprägten Russland. Auch wenn es berechtigte Zweifel gibt, ob im Umgang mit Russland nicht auch massive Fehler der eigenen Regierungen dazu geführt haben, dass es der internationalen Gemeinschaft nicht möglich war, diesen Krieg zu verhindern, so waren sich doch die Linken einig, dass nichts diesen Krieg rechtfertigt und dass die Ergebnisse des vielfachen Engagements Linker für eine zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit und ein friedliches Zusammenleben mit den Menschen in Russland durch den schrecklichen Krieg Putins zerstört worden ist.

Patricia Usée führt zukünftig zusammen mit Enrico Geißler die Linkspartei in Oberhavel an. Quelle: Linkspartei

Selbstverständlich war auch Energie- und Klimakrise Thema bei den Linken. Die Forderung nach einer schnellen und unkomplizierten Entlastung der vom Spritpreis deutlich betroffenen Menschen muss ein erster Schritt sein. „Das Benzin muss jetzt bezahlt werden. Die Menschen können nicht warten bis das irgendwann über die Steuer ausgeglichen wird.“ stellte der Landtagsabgeordnete Andreas Büttner klar. Das damit nur die schwierigsten Symptome der Energiekrise gelindert werden können, ist dabei auch der Linkspartei klar. An einer sozial ausgestalteten Energiewende führt kein Weg vorbei. Den Mineralölkonzernen die aktuellen Profite wieder abzunehmen, könnte einen Teil dazu beitragen. Auch die Landesvorsitzende Katharina Slanina trug mit ihrer eindrucksvollen Rede zu einer respektvollen Debatte bei. Besonders das aktuelle öffentliche Bild der Linken war der Teil ihrer Rede und traf das Interesse der anwesenden Parteimitglieder. Schnell war man sich einig, dass respektvoller Streit untereinander und geeintes Auftreten nach Außen unabdingbar für erfolgreiche Linke Politik sind.

