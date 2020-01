Oberhavels Neujahrsbaby heißt Lukas

Oranienburg

Die Silvesternacht haben Naidine (30) und Michael Dauderer (37) noch gemeinsam mit Freunden verbracht und um Mitternacht vergnügt und ausgelassen auf das neue Jahr angestoßen. Um 3 Uhr sind sie dann zusammen ins Krankenhaus nach Oranienburg gefahren. Und um 7.59 Uhr war der Nachwuchs bereits da. Das Neujahrsbaby im Kreis Oberhavel heißt Lukas, wog bei der Geburt 3250 Gramm und war 50 Zentimeter groß. Zu Hause ist er mit seinen Eltern in Nieder Neuendorf. Erst vor neun Monaten ist das Paar nach Nieder Neuendorf gezogen. Kennengelernt haben sich die frischgebackenen Eltern in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dort hat die in Südafrika geborene Mama als Grundschullehrerin gearbeitet, währen der Papa Pilot bei easy Jet ist.

Der Papa war bei der Geburt dabei

Eigentlich sollte er am Mittwoch nach Frankfurt fliegen, aber dann ist er am frühen Morgen nicht ins Cockpit, sondern mit seiner Frau in den Kreißsaal gegangen, war bei der Geburt mit dabei. „Das war ein sehr interessantes und intensives Erlebnis“, sagt der Papa, der froh ist, dass er seiner Frau zur Seite stehen konnte. Die Geburt sei komplikationslos verlaufen. In etwa zwei Tagen, so die Hoffnung, dürfen die Mama und der Nachwuchs nach Hause. In Nieder Neuendorf fühlt sich das Paar sehr wohl und möchte dort gerne bleiben. Und es ist auch noch weiterer Nachwuchs geplant. „Jetzt ist ein Töchterchen an der Reihe“, sagt Michael Dauderer und schaut bei diesen Worten seine Frau schmunzelnd an. Naidine Dauderer lächelt zurück.

Der Nachwuchs schläft unterdessen ganz lieb in seinem Bettchen. Kein Wunder, schließlich muss sich auch Lukas erstmal von den Anstrengungen der vergangenen Stunden erholen.

Von Bert Wittke