Oberkrämer: Geldbörse rutscht vom Autodach – Unbekannter entwendet Geld daraus

Oberkrämer

Am Montag (22. Februar) um 19.30 Uhr verständigte eine 30-jährige Frau telefonisch die Autobahnpolizei Walsleben, dass sie vor Fahrtantritt ihre Geldbörse auf dem Dach ihres Autos ablegte und diese nun auf der Autobahn verloren hat. Dies ereignete sich gegen 19 Uhr beim Auffahren auf die A10 an der Anschlussstelle Oberkrämer in Fahrtrichtung Kreuz Oranienburg.

Die Geldbörse konnte durch Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Walsleben um 20.45 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Oberkrämer aufgefunden werden und wurde im Anschluss an die Eigentümerin in Bärenklau übergeben. Dabei stellte sie fest, dass das Bargeld aus der Geldbörse entnommen wurde. Die restlichen Dokumente befanden sich allerdings noch komplett in der Geldbörse. Eine Strafanzeige wegen Fundunterschlagung wurde aufgenommen.

Von MAZonline