Oberschule Lehnitz: Digitaler Start ins neue Schuljahr

Noch ist auf dem Schulhof der Oberschule Lehnitz im Mühlenbecker Weg niemand zu sehen, die Fahrradständer sind leer, auf den Gängen im Inneren des Gebäudes herrscht absolute Ruhe. Das wird sich zum Schulstart am kommenden Montag schlagartig ändern, dann nehmen 74 Schüler der Jahrgangsstufe 7 ihre neue Schule in Beschlag. Aktuell laufen die letzten Vorbereitungen, damit der Schulstart auch in Zeiten der Coronapandemie reibungslos über die Bühne geht.

„Wenn die Dreizügigkeit weiter bestehen bleibt, werden hier zukünftig etwa 300 Schüler unterrichtet“, erklärt die kommissarische Schulleiterin Katja Hoyer (38). Wo bis vor kurzem noch die Schüler der Torhorst Gesamtschule unterrichtet wurden, gehen am Montag drei siebte Klassen an den Start. „Sie werden von neun Lehrkräften unterrichtet“, weiß die Schulleiterin zu berichten. Diese werden dann vor allem praxis- und berufsorientiert unterrichten.

Keine Tafeln, keine Kreide – es läuft jetzt digital

Klassische grüne Tafeln und Kreide sucht man in den lichtdurchfluteten, großen Räumen allerdings vergebens. Stattdessen werden Smartboards, also digitale Tafeln, für den Unterricht genutzt. Auch analoge Klassenbücher gehören in Lehnitz der Vergangenheit an, wie die Schulleiterin verrät. Stattdessen wird jede Lehrkraft mit einem eigenen Tablet ausgestattet, erzählt sie, während sie die modernen Chemie- und Physikräume präsentiert. „Wir wollen uns zu einer digitalen Schule entwickeln und haben da mit dem Landkreis einen starken Partner an unserer Seite“, betont Katja Hoyer.

Die Oberschule ist technisch gut ausgestattet. Quelle: Robert Roeske

Um den digitalen Unterricht möglich zu machen, wurde die gesamte Schule mit Wlan ausgestattet. Eine Neuerung dürfte für die Schüler recht ungewohnt werden. „Wir sind eine Handyfreie Schule“, berichtet die Schulleiterin. Für die Schüler heißt das, dass die Smartphones vor der ersten Schulstunde abgegeben und dann sicher im Sekretariat bis zum Schulschluss verwahrt werden. Dafür informieren große Monitore auf den Fluren über die Stundenpläne und Vertretungen. „Möglichst wenig Papier, dafür möglichst nachhaltig“, lautet das Kredo der Schulleiterin.

Weitere Baumaßnahmen in Planung

Für jede Schulklasse steht neben dem eigentlichen Klassenraum ein separater Gruppenraum zur Verfügung, der je nach Bedarf ebenfalls genutzt werden kann. Und die Planungen für die Umgestaltung der Schule sind noch lange nicht abgeschlossen, verrät Katja Hoyer. „Es ist noch ein Anbau mit weiteren Klassenräumen, einer kombinierten Aula und Mensa und einer Lehrküche geplant, außerdem wird das Dach erneuert.“ Auch der Schulhof soll neu gestaltet werden. „Dabei sollen auch die Ideen und Wünsche der Schüler berücksichtigt werden.“

Für den Schulstart ist schon alles vorbereitet.. Quelle: Robert Roeske

Ganz so wie in den Jahren zuvor wird der Schulstart auch in Lehnitz nicht verlaufen. Am Haupteingang steht ein Spender mit Desinfektionsmittel zur Verfügung, auf den Gängen herrscht Maskenpflicht. „Aktuell setzen die Hausmeister noch ein Einbahnstraßensystem in der Schule um“, erläutert Katja Hoyer die Maßnahmen. „Abstandsregelungen müssen die Schülerinnen und Schüler aber nicht mehr einhalten.“ Für die Pausen steht neben dem großzügigen Schulhof auch ein eingezäunter Sportbereich zur Verfügung, in dem sich die Schüler in den Pausen nach Herzenslust bewegen und austoben können.

Auch die Lehrer freuen sich auf den Schulstart und die Schüler. Für Kathrin Markau, Deutsch- und Mathelehrerin an der Oberschule, ist der digitale Unterricht kein Neuland mehr, wie sie sagt. Aufgeregt sei man aber trotzdem.

