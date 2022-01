Oberschule Lehnitz beschließt ihr Schulprofil

Lehnitz

„Die Zukunft ist jetzt“ mit diesem Spruch werden junge Menschen in Brandenburg dieser Tage konfrontiert, denn sie wählen, gemeinsam mit ihren Eltern, die Schule aus, die sie nach der sechsten Klasse besuchen. Die Auswahlkriterien sind vielfältig, dennoch empfiehlt sich ein konkreter Blick auf das Schulprofil der jeweiligen Wunschschule. Das Schulprofil zeigt die innere und äußere Schwerpunktsetzung und legt fest, auf welchen beruflichen Weg die Schüler*innen besonders vorbereitet werden. Das Schulteam der Oberschule Lehnitz möchte jungen Menschen die Möglichkeit bieten, während der Schulzeit Kenntnisse und Kompetenzen in den Bereichen der sozialen und gesundheitlichen Berufe zu erwerben.

Oberschule Lehnitz: Neuer Fächer ab Klasse 9

Aus diesem Grund bietet die Schule ab dem neuen Schuljahr (in Klasse 9) die Fächer Psychologie, Gesundheit-Pflege und Kunst-Gestaltung an. In einer schulinternen Befragung zeigte sich, dass das Interesse an diesen Berufsfelder stark ausgeprägt sei, stellte Peter Schramm, Lehrkraft der Schule, fest. Neben den spezialisierten Wahlpflichtfächern soll sich diese Schwerpunktsetzung auch in den Praktika in Klasse 9 und 10 wiederfinden. Zusätzlich wird jeder Schüler beziehungsweise jede Schülerin an einem Erste-Hilfe-Kurs teilnehmen, der von qualifizierten Eltern durchgeführt wird.

Peter Schramm und Katja Hoyer. Quelle: privat

Die Förderung leistungsstarker und lerninteressierter Schülerinnen und Schüler ist ein weiterer Baustein und durch den bilingualen Geschichtsunterricht (ab dem neuen Schuljahr) und bestimmter Arbeitsgemeinschaften (Lego-Technik AG, Englisch Club oder Schulband) ein wichtiges Anliegen der Schulgemeinschaft. Die Oberschule Lehnitz wird somit eine Schule im Landkreis Oberhavel sein, die den steigenden Bedarf an Fachpersonal in den sozialen und gesundheitlichen Berufen stark berücksichtigt. Schulleiterin Katja Hoyer fasst es so zusammen: „Unsere Schüler wünschen sich eine kreative Lernumgebung, die ihre selbstständigen Arbeitsweisen, die sie in der Grundschule erworben haben, stärker berücksichtigt. In Kombination mit dem Schulprofil „Gesundheit und Soziales“ sind wir im Oranienburger Raum eine wertvolle Ergänzung der bisherigen Bildungslandschaft.“

Von MAZonline