Obstwoche an der Comenius-Grundschule:1 800 Äpfel in fünf Tagen verputzt

Oranienburg

„Wo bleiben unsere Äpfel?“, fragen einige Kinder schon ganz ungeduldig. Jeden Tag frische Früchte vorgesetzt zu bekommen, daran gewöhnt man sich augenscheinlich sofort – wie die Erfahrungen mit der Obstwoche an der Comenius-Grundschule Oranienburg wieder einmal zeigen. Während das Angebot in den vergangenen Jahren auch noch um Birnen und Bananen erweitert wurde, so konzentrierten sich die Organisatoren dieses Mal ganz auf die Äpfel, denn die halten sich lange und sind auch nach einer Woche noch genauso frisch. „Und Äpfel mag eigentlich auch jedes Kind. Entscheidend ist, dass sie schon fertig ausgeschnitten angeboten werden. Da greift man eher zu, als bei der ganzen Frucht und außerdem gibt es weniger Abfall in den Klassenräumen“, hat Schulsachbearbeiterin Katja Fitzke festgestellt. „Leider greift man ja, wenn es schnell gehen muss, doch mal zum Schokoriegel, dabei schmecken Äpfel so lecker und sind so gesund. Deshalb lassen wir die Schale auch dran.“

Summer, Vanessa und Mia (v.l.) mit den Schulsachbearbeitern Thomas Gerlach und Katja Fitzke. Täglich wurde zwei Stunden geschnippelt. Quelle: Robert Roeske

Anzeige

Das Obst kam nicht etwa von irgendwo, sondern aus der Mosterei in Eden. Diese lieferte zu Beginn der vergangenen Woche 25 Kisten an die Schule. Bei etwa 70 Äpfeln pro Kiste ergab sich eine Gesamtzahl von rund 1 800 Äpfeln, verteilt auf 530 Schüler. „Das ist die Sorte Elstal, die schmeckt total saftig und süß, auch wenn die Schale dran bleibt“, erklärt Katja Fitzke. Andere Sorten dagegen schmeckten mehlig oder haben eine zu harte oder saure Schale. Zusammen mit ihrem Kollegen Thomas Gerlach hat sie das Projekt in die Hand genommen, auch Schulleiter Jirco Cesal steht voller Überzeugung hinter der Idee. Jeden Tag haben Katja Fitzke und Thomas Gerlach etwa zwei Stunden lang geschnippelt, damit jede Klasse bis zur dritten Stunde ihre Schale Äpfel erhält. Das Naschen der Früchte ist nicht auf die Pause beschränkt. Die Lehrer entscheiden selbst, wann die Stunde mal kurz zum Essen unterbrochen werden darf.

Weitere MAZ+ Artikel

Äpfel sind sehr gesund und schmecken lecker. Quelle: Robert Roeske

„Das tägliche Ausschneiden war zwar schon sehr zeitintensiv, aber wir haben es gut hingekriegt und unsere eigentliche Arbeit hat auch nicht gelitten“, sagt Katja Fitzke. Unterstützung kam von den drei Schülerinnen Summer, Vanessa und Mia, die nicht nur die Äpfel verteilten, sondern auch beim Ausschneiden halfen. Die Obstwoche ist ein Projekt des Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung. „Schulen, Horte und Kitas können sich dafür bewerben. Wenn das Geld bewilligt wurde, sucht man sich einen Lieferanten aus der Region“, erklärt Thomas Gerlach. Die drei Schülerinnen kann er nur loben. „Das haben die Mädels ganz toll gemacht, sie haben sehr gut mitgeholfen und waren fleißig.“

Projekt seit einigen Jahren erfolgreich in der Comenius-Schule

Die Comenius-Schule beteiligt sich schon seit mehreren Jahren an dem Projekt und möchte daran auch gerne festhalten. Dabei steht die Förderung der gesunden Ernährung sowie der Aspekt der Regionalität im Vordergrund. Und wer weiß, vielleicht besucht der ein oder andere Schüler ja demnächst mit seinen Eltern die Mosterei in Eden.

Von Wiebke Wollek