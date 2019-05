Sachsenhausen

Zwei neue moderne Photovoltaikanlagen versorgen seit kurzem die Sachsenhausener Jean-Clermont-Schule mit vor Ort produziertem Ökostrom aus Sonnenenergie. Den gewonnenen Strom der einen Anlage speist die Schule in das Oranienburger Stromnetz ein, die andere Anlage steht für den Eigenbedarf der Oberschule zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke Oranienburg.

Das in enger Zusammenarbeit zwischen der Stadt und den Stadtwerken Oranienburg realisierte Energieprojekt ist das siebte Ökostromprojekt der kommunalen Projektgruppe „Energie und Stadt“. Angetrieben von dem Ziel, den Ausbau erneuerbarer Energien in Oranienburg weiter voranzutreiben, haben die Stadtverordneten dem Bau zugestimmt. Eine der neuen Anlagen ersetzt eine bereits 2009 errichtete Photovoltaik-Anlage, die 2017 aus Brandschutzgründen demontiert werden musste. Die neue Anlage ermöglicht die Fortsetzung der Stromeinspeisung in das Oranienburger Netz. Die Stadt Oranienburg erhält dafür eine Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz in Höhe von 43 Cent pro kWh.

Auf der Dachfläche der Jean-Clermont-Schule sind für die Netzeinspeisung insgesamt 48 Solarmodule mit einem Leistungswert von 12,96 kWp und für die Stromproduktion zum Eigenverbrauch 74 Module mit einem Leistungswert von 19,98 kWp installiert. Die CO2-Einsparung beträgt etwa 20 Tonnen pro Jahr.

Von MAZonline