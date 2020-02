Oranienburg

Flucht vor einer Verkehrskontrolle durch Sachsenhausen: Ein 33-jähriger Fahrzeugführer sollte mit seinem Audi am Dienstagnachmittag in der Granseer Straße in Sachsenhausen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen der Beamten und flüchtete in das dortige Wohngebiet. Er fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Tempo-30-Zone. Im Hirschweg konnte sich Radfahrer nur durch einen Sprung an die Seite retten, um nicht umgefahren zu werden. In der Folge stellte der 33-Jährige den Audi im Försterweg ab und flüchtete zu Fuß. Er konnte nicht mehr durch die Polizeibeamten festgestellt werden. Durch vorangegangene polizeiliche Einsätze sind die Daten des Fahrers jedoch bekannt und auch der Umstand, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Halterin des Fahrzeugs ist die Mutter des Beschuldigten. Der 33-jährige Mann erschien kurze Zeit später in der Polizeiinspektion um sich zu stellen, äußerte sich aber nicht zur Sache. Eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Führerschein wurde aufgenommen.

Von MAZonline