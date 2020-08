Ohne Kontrolle: Schwer alkoholisierter Mann aufgefunden

Oranienburg

Durch eine Passantin wurde Dienstagnachmittag, gegen 16.10 Uhr eine schwer alkoholisierte Person in der Rungestraße, hinter dem Parkplatz des „Fressnapf“ gemeldet. Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes fanden den 43-jährigen Betrunkenen an besagtem Ort und konnten eine erhebliche Alkoholintoxikation feststellen. Der Mann war weder in der Lage, sich zu artikulieren, noch seine Ausscheidungsorgane zu beherrschen. Der Rettungsdienst nahm sich der Person nicht weiter an.

Der sich in freier Willensbildung ausschließenden Zustand befindliche Mann wurde daher in polizeilichen Gewahrsam genommen. Zur Verbringung und Ingewahrsamnahme waren vier Polizeibeamte und ein Bürostuhl notwendig, da die Person weder laufen, noch getragen werden konnte. Der Bürostuhl ist aufgrund massiver Fäkalienverschmutzung jetzt nicht mehr nutzbar und musste entsorgt werden. Aufgrund des gesundheitlichen Zustandes wurde der Polizeiarzt zeitnah um Hilfe ersucht, der eine polizeiliche Obhut zuließ. Der 43-Jährige wurde dann, nach dem er seinen Rausch in einer Zelle ausgeschlafen hatte, in den Morgenstunden des 26. August mit frischer Kleidung aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Von MAZonline