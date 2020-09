Ohne roten Schal, aber mit vielen Anekdoten im Gepäck: Walter Momper in Oranienburg

Oranienburg

Zwar ein wenig verspätet, aber gut gelaunt betrat Walter Momper am Dienstagabend die Oranienburger Stadtbibliothek und entschuldigte sich zunächst einmal mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht bei den wartenden Gästen. „Der Verkehr in Berlin ließ mich leider etwas verspäten. Zudem entschuldige ich mich dafür dass ich nicht meinen roten Schal um habe, aber noch ist ja kein Winter.“ Dieses Accessoires war ein Markenzeichen des ehemaligen Berliner Bürgermeisters, der in launiger Runde über die Ereignisse rund um den 9. November 1989, die Zeit der Wiedervereinigung und seine heutige Sicht auf die Ereignisse Rede und Antwort stand.

9. November 1989: Zettel verkündet den Mauerfall

Zum mittlerweile vierten Mal lud der Oranienburger SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann zu seiner Veranstaltungsreihe „Oranienburger Gespräche“ ein. Nach Dietmar Woidke, Matthias Platzeck und Günter Morsch in den Vorjahren plauderte Lüttmann nun mit dem 75-jährigen Momper, der zwischen 1989 und 1991 regierender Bürgermeister von West-Berlin war und demnach auch hautnah den Mauerfall am 9. November 1989 miterlebte. „Das etwas passieren würde hatte sich in den Wochen vor dem 9. November schon angedeutet, wir hätten aber nicht so schnell damit gerechnet“, erinnert sich Momper. Am 9. November war Momper zunächst noch bei einer Veranstaltung und später im Berliner Rathaus, ehe er um 23.03 Uhr einen Zettel zugesteckt bekam von einem Mitarbeiter, auf dem stand: Der Grenzübergang Bornholmer Straße ist offen. „Ich bin dann zum Grenzübergang Invalidenstraße gefahren, wo schon Zehntausende auf der Ostseite warteten. Ich sprach dann mit den Grenzposten der DDR und wollte wissen was nun passiert. Nach wenigen Minuten waren alle weg und ich hatte schon etwas Panik“, erinnert sich der 75-Jährige.

Gut gelaunt präsentierte sich Walter Momper in Oranienburg. Quelle: Knut Hagedorn

Die anschließenden Szenen sind legendär. Momper kletterte auf einen Tisch und sprach mit einem Megafon zu den Ost-Berlinern. „Das Wort der damaligen Nacht war ’Wahnsinn’. Immer wieder habe ich es gehört“, blickt der SPD-Politiker zurück und ergänzt: „Wir können immer noch froh und glücklich sein, dass alles friedlich verlief. Es hätte auch tragisch ausgehen können.“ Gebannt verfolgten die 30 Gäste, mehr durften anhand der Coronabestimmungen nicht in die Stadtbibliothek, weitere spannende Anekdoten rund um den Mauerfall und die anschließenden Wochen und Monate. An seinen ersten Besuch im Landkreis Oberhavel konnte sich Momper noch ganz gut erinnern. „Ich reiste damals zu einer Veranstaltung nach Fürstenberg. Dort gab es noch einen russischen Schwarzmarkt und ich wurde gefragt, was ich denn haben will. Eine Kalaschnikow könnte ich sofort bekommen, bei einer Flag müsste ich etwas warten.“

Lokale Politikgrößen im Publikum

Unter den Gästen waren auch lokale Politikgrößen wie der ehemalige Oranienburger Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke, der amtierende Bürgermeister Alexander Laesicke und Dirk Blettermann, Vorsitzender der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung. Auch sie trugen mit Geschichten aus der damaligen Zeit zu einem kurzweiligen und interessanten Abend bei. Eines jedoch bedauert Momper rückblickend: „Vor allem Menschen zwischen 40 und 50 aus der DDR, die vorher beruflich voll im Leben standen, wurde teilweise abgeschnitten und hatten keine Perspektive mehr. Dass war nicht gut und hinterließ viele traurige Schicksale.“

