Oranienburg

Wenn um 18.30 Uhr die Drittliga-Handballer des Oranienburger HC am Sonnabendabend das heimische Parkett der MBS-Arena betreten – kocht regelmäßig die Halle. Um allen Gästen und Zuschauern einen reibungslosen und entspannten Abend anzubieten, kümmern sich bereits viele fleißige Helfer ehrenamtlich Stunden vor dem Anpfiff darum, alles in der Halle vorzubereiten.

Der Oranienburger HC ist das sportliche Aushängeschild der Stadt. Quelle: Robert Roeske

Knapp zwanzig Helferinnen und Helfer beteiligen sich bei den Heimspielen des OHC um einen einwandfreien Ablauf. Bereits am Eingangsbereich warten Mitglieder des OHC, die freundlich die Besucher in die Halle bitten. Da sind die ersten Vorbereitungen bereits abgeschlossen. Jeweils einen Tag vor dem Heimspiel werden die entsprechenden Kleber auf dem Hallenparkett angebracht, zudem werden die LED-Banden am Spielfeldrand aufgebaut. Alles soll perfekt funktionieren für ein stimmungsvolles Heimspiel.

Keine Routine beim Hallensprecher

Wenn dann das Heimspiel ansteht, ist auch Stefan Zwahr bereit für das Spiel. Der 47-Jährige ist seit dreieinhalb Jahren Hallensprecher und versucht, die Fans mit flotten Sprüchen und launiger Musik anzuheizen. „Es ist natürlich großartig wenn die MBS-Arena mit 1000 Menschen voll besetzt ist, dann macht es natürlich besonders großen Spaß“, so Zwahr, der im Sommer 2018 die bis dato Hallensprecher Thomas Wjasmin und Ralf Leiskau beerbte.

Trikots und Hoodies sind der Fanartikelrenner

Wer dann mal so richtig in Handballstimmung gekommen ist, der kann sich bei Hardy Kummutat mit Fanartikeln eindecken. „Es macht großen Spaß, die Stimmung ist immer super und alle sind gut drauf“, betont der 50-Jährige. Die momentanen Verkaufsschlager am Fanshop sind laut Kummutat Hoodies mit Vereinslogo des OHC und Trikots. Wer es nicht live in die Halle schafft, kann sich die Heimspiele des Oranienburger HC auch im Onlinestream unter sportdeutschland.tv anschauen. Dabei kommentiert Marco Krause direkt aus der Halle und hat mit seinem Platz unterm Hallendach die perfekte Aussicht. „Ich habe selber 40 Jahre lang Handball gespielt. Es macht jedes Mal richtig Laune, die Spiele zu kommentieren, wobei wir auch versuchen, immer einen lockeren Spruch auf den Lippen zu haben“, so der 51-Jährige, der immer abwechselnde Co-Kommentatoren an seiner Seite, wie zum Beispiel den 37-jährigen Tim Fröhlich, der einst selbst auf der Platte für den OHC stand. „Wir lassen als Ehemalige auch mal einen frechen Spruch und eine Spitze, aber das gehört dazu“, so Fröhlich verschmitzt.

Martin Siegler (l.) und Christine Schemainda. Quelle: Robert Roeske

Martin Siegler und Christine Schemainda sind meistens am Ticketschalter zu finden. Vorstandsmitglied Martin Siegler kümmert sich dabei um die ordnungsgemäße Abwicklung der Onlinetickets, die zu Coronazeiten fast nur noch genutzt werden. „Auch langfristig werden wir das beibehalten und ausbauen mit den Onlinetickets“, so Siegler. Christine Schemainda ist seit 14 Jahren beim OHC, hat selbst viele Jahre Handball gespielt und betreut nebenbei noch die Ballsportgruppe. Bei den Heimspielen unterstützt die 55-Jährige am Eingang. „Es macht mir einfach großen Spaß.“

Martina Bienert (r.). Quelle: Robert Roeske

Die Corona-Pandemie sorgt für gravierende Einschränkungen, gerade bei der Auslastung der Hallen. Knapp 400 Menschen dürfen momentan zu den Heimspielen des Oranienburger HC in die MBS-Arena kommen, vor Corona waren es noch derer 1000. Seit drei Jahren ist Martina Bienert bei den Handballern in der Kreisstadt engagiert und steht bei den Heimspielen am Eingang. „Aktuell kümmere ich mich vorwiegend darum, die notwendigen Impfzertifikate zu überprüfen. Es ist einfach wieder toll, dass Zuschauer erlaubt sind und es macht großen Spaß“, so die 32-Jährige.

Andreas Steg (l.) Quelle: Robert Roeske

Wenn Schweiß oder Harz auf den Parkettboden tropfen, steigt das Verletzungsrisiko für die Spieler. Dann schlägt die Stunde von Andreas Steg aus Oranienburg. Der 57-Jährige ist seit über 20 Jahren beim Oranienburger Handballclub engagiert und seitdem auch als Wischer bei den Heimspielen der ersten Männermannschaft aktiv. „Man entwickelt über die Jahre ein Gespür dafür, wann man auf die Platte muss und wann nicht. Ansonsten geben ja die Schiedsrichter ein Zeichen. Aber es macht immer noch großen Spaß.“ Inzwischen hat Steg auch einen Partner beim Wischen, der ihn tatkräftig unterstützt.

Torben Stelse. Quelle: Robert Roeske

Seit Dezember 2019 ist der 18-jährige Torben Stelse Schiedsrichterwart beim OHC und kümmert sich auch bei den Heimspielen um die angereisten Schiedsrichter. „Ich bin seit sechs Jahren selber Schiedsrichter und von daher kommuniziert man immer gut auf Augenhöhe“, so Stelse. Bei den Heimspielen organisiert Stelse Getränke und einen kleinen Snack für die Unparteiischen. „Bisher gab es nie wirkliche Probleme, alle Schiedsrichter sind sehr locker und entspannt. Das macht großen Spaß“, so Stelse, der sich auch noch zusätzlich um die Technik für die Liveübertragung kümmert.

Tim Fröhlich (l.) und Marco Krause. Quelle: Robert Roeske

Jedes Heimspiel des Oranienburger Handballclubs wird auch live übertragen bei Sportdeutschland.tv. Tim Fröhlich und Marco Krause kommentierten das Heimspiel gegen den DHK Flensborg aus der MBS-Arena. Der 51-jährige Marco Krause ist Stammgast am Mikrofon und wird von immer wechselnden Partnern unterstützt. „Ich habe selbst 40 Jahre Handball gespielt und denke daher, ich weiß schon wovon ich da spreche“, berichtet Krause. Das Feedback der User ist durchweg positiv, die lockere Art kommt gut an. „Klar lassen wir auch mal ein paar Spitzen, das gehört dazu“, so Krause.

Frank Rzehaczek. Quelle: Robert Roeske

Frank Rzehaczek überprüft vor dem Spiel die LED-Banden. Seit drei Jahren stellt der 61-Jährige die Banden bei Heimspielen zur Verfügung. „Bis jetzt hat immer alles funktioniert. Wir bauen bereits Freitag auf, das dauert dann schon eine Stunde und mehr. Gerade beim Auf- und Abbau muss man aufpassen, dort könnte am ehesten was kaputtgehen.“ Auch für die Anzeigetafel ist Rzehaczek verantwortlich. „Es macht immer großen Spaß und wenn wir unseren Teil zu einem tollen Heimspielerlebnis mit beitragen können, freut mich und mein Team natürlich umso mehr.“

Sven Hirsch (l.) und Michael Kuhrt. Quelle: Robert Roeske

Alles im Blick haben Sven Hirsch und Michael Kuhrt, die bei Heimspielen am Eingang die Einlasskontrolle vornehmen. Beide spielen selbst beim Oranienburger HC bei den Alten Herren Handball. Probleme hatten die Ordner bisher keine, die Stimmung bei den Heimspielen ist immer locker und entspannt. „Alle sind total nett und freundlich, so macht das doch Spaß“, berichtet der 53-jährige Sven Hirsch. Zwei Stunden vor Anpfiff sind die beiden bereits in der Halle. Nach getaner Arbeit am Einlass schauen sich die beiden noch Drittligahandball an und fiebern mit dem OHC.

Stefan Zwahr. Quelle: Robert Roeske

Seit dreieinhalb Jahren ist der 47-jährige Stefan Zwahr bei den Heimspielen des Oranienburger Handballclubs die Stimme des OHC. „Seit 2013 bin ich Hallensprecher bei den Volleyballern von Lindow/Gransee. Von daher war es naheliegend, dass ich gefragt wurde, als die vorherigen Hallensprecher aufhörten“, erinnert sich Zwahr. Mit flotten Sprüchen und passender Musik versucht er die Zuschauer zu motivieren und anzuheizen. „Sicherlich sind die Abläufe mittlerweile routiniert, aber nervös bin ich weiterhin vorm Spiel. Das gehört auch dazu und macht es auch so spannend“, so Zwahr,

Connie Büchner (l.) und Jan Buchholz. Quelle: Robert Roeske

Connie Büchner wird oftmals liebevoll als die „Mutti“ des Oranienburger HC tituliert. Seit 23 Jahren ist die 68-Jährige auf der Geschäftsstelle tätig. Zudem ist Büchner bei allen Heimspielen immer vor Ort und kümmert sich dort um alle Aufgaben, die anfallen. Ihr zur Seite steht Jan Buchholz, der nebenbei auch noch Trainer der Alten Herren beim OHC ist. „Ich bin seit fünf Jahren bei den Heimspielen mit dabei und helfe immer gerne mit aus, wenn ich gebraucht werde. Es macht einfach super viel Spaß und ganz nebenbei kann man dann auch noch guten Handball sehen“, so Buchholz.

Heiner Holzbecher (r.) und Andreas Oppler. Quelle: Robert Roeske

Eine absolute Institution des Oranienburger HC ist Heiner Holzbecher Der mittlerweile 72-Jährige ist seit 23 Jahren beim Oranienburger HC und kümmert sich bei den VIP-Spielen um den VIP-Bereich. „Es macht einfach immer noch großen Spaß, sonst würde ich es nicht mehr machen“, so Holzbecher. Ihm zur Seite steht seit einiger Zeit der 41-jährige Andreas Oppler. Beide kontrollieren am Eingangsbereich des VIP-Bereiches die entsprechenden Bändchen, haben dabei immer ein Lächeln auf den Lippen und einen netten Spruch. „Der Spaß und die gute Laune stehen im Mittelpunkt“, so Holzbecher.

Gegen Flensborg standen die Damen der 1. Frauenmannschaft. Vier davon sind (v.l.): Esther Engelbrecht, Sophie Rüdiger, Katja Neubert und Chantal Lampe. Quelle: Robert Roeske

Ab und an veranstaltet der OHC auch sogenannte VIP-Spiele. Dann übernehmen Mannschaften des Vereines den Servicebereich. Gegen Flensborg standen die Damen der 1. Frauenmannschaft. Vier davon sind (v.l.): Esther Engelbrecht, Sophie Rüdiger, Katja Neubert und Chantal Lampe.

Stefan Blumberg. Quelle: Robert Roeske

Stefan Blumberg kümmert sich mit um die Öffentlichkeitsarbeit und filmt auch Szenen des Spiels.

Hardy Kummutat. Quelle: Robert Roeske

Seit fünf Jahren ist Hardy Kummutat (50) für die Fanartikel des Oranienburger HC verantwortlich und betreut den Fanshop.

Von Knut Hagedorn