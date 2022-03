Oranienburg

Wenn um 18.30 Uhr die Drittliga-Handballer des Oranienburger HC am Sonnabendabend das heimische Parkett der MBS-Arena betreten – kocht regelmäßig die Halle. Um allen Gästen und Zuschauern einen reibungslosen und entspannten Abend anzubieten, kümmern sich bereits viele fleißige Helfer ehrenamtlich Stunden vor dem Anpfiff darum, alles in der Halle vorzubereiten.

Der Oranienburger HC ist das sportliche Aushängeschild der Stadt. Quelle: Robert Roeske

Knapp zwanzig Helferinnen und Helfer beteiligen sich bei den Heimspielen des OHC um einen einwandfreien Ablauf. Bereits am Eingangsbereich warten Mitglieder des OHC, die freundlich die Besucher in die Halle bitten. Da sind die ersten Vorbereitungen bereits abgeschlossen. Jeweils einen Tag vor dem Heimspiel werden die entsprechenden Kleber auf dem Hallenparkett angebracht, zudem werden die LED-Banden am Spielfeldrand aufgebaut. Alles soll perfekt funktionieren für ein stimmungsvolles Heimspiel.

Keine Routine beim Hallensprecher

Wenn dann das Heimspiel ansteht, ist auch Stefan Zwahr bereit für das Spiel. Der 47-Jährige ist seit dreieinhalb Jahren Hallensprecher und versucht, die Fans mit flotten Sprüchen und launiger Musik anzuheizen. „Es ist natürlich großartig wenn die MBS-Arena mit 1000 Menschen voll besetzt ist, dann macht es natürlich besonders großen Spaß“, so Zwahr, der im Sommer 2018 die bis dato Hallensprecher Thomas Wjasmin und Ralf Leiskau beerbte.

Trikots und Hoodies sind der Fanartikelrenner

Wer dann mal so richtig in Handballstimmung gekommen ist, der kann sich bei Hardy Kummutat mit Fanartikeln eindecken. „Es macht großen Spaß, die Stimmung ist immer super und alle sind gut drauf“, betont der 50-Jährige. Die momentanen Verkaufsschlager am Fanshop sind laut Kummutat Hoodies mit Vereinslogo des OHC und Trikots. Wer es nicht live in die Halle schafft, kann sich die Heimspiele des Oranienburger HC auch im Onlinestream unter sportdeutschland.tv anschauen. Dabei kommentiert Marco Krause direkt aus der Halle und hat mit seinem Platz unterm Hallendach die perfekte Aussicht. „Ich habe selber 40 Jahre lang Handball gespielt. Es macht jedes Mal richtig Laune, die Spiele zu kommentieren, wobei wir auch versuchen, immer einen lockeren Spruch auf den Lippen zu haben“, so der 51-Jährige, der immer abwechselnde Co-Kommentatoren an seiner Seite, wie zum Beispiel den 37-jährigen Tim Fröhlich, der einst selbst auf der Platte für den OHC stand. „Wir lassen als Ehemalige auch mal einen frechen Spruch und eine Spitze, aber das gehört dazu“, so Fröhlich verschmitzt.

Martin Siegler (l.) und Christine Schemainda. Quelle: Robert Roeske

Von Knut Hagedorn