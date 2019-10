Oranienburg

Auf deftige Schweinshaxe und einen Jodel-Aufguss dürfen sich die Gäste des nächsten Kaminabends in der Turm-Erlebniscity freuen. Hier findet am Freitag, 18. Oktober, ab 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) das Oktoberfest in der Saunalandschaft statt. Themenspezifische Aufgüsse durch die Saunameister, die in bayerischen Trachten die Gäste zum Schwitzen bringen, sowie spezielle Aufgusszeremonien sorgen für den perfekten Start ins Wochenende. Es wird um Reservierung unter 03301/57381111 oder kundencenter@erlebniscity.de gebeten. Der Preis pro Person beträgt 27 Euro.

Am Sonntag, 20. Oktober , veranstaltet die Turm-Erlebniscity den ersten Rutschentag mit der neuen „Turm Double Racer“. Gesucht wird der schnellste Rutscher des Tages. Badegäste dürfen sich also am letzten Ferientag auf einen aufregenden Rutschwettkampf mit Animation und Musik von DJ Phil.Harmonic freuen. Das Besondere an der neuen Rutsche ist ihre Doppelröhre mit der zweiten Spur, die das zeitgleiche, parallele Rutschen ermöglicht und so ganz sicher für jede Menge Erlebnisgewinn sorgen wird.

