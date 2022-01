Hennigsdorf

Ein Unfall hat sich am Dienstagmorgen gegen 7.45 auf der Autobahn 111 zwischen der Anschlussstelle Hennigsdorf und dem Kreuz Oranienburg in Richtung Hamburg ereignet. Wie Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord auf MAZ-Nachfrage erklärte, wollte die Fahrerin eines Opel einen Lkw überholen und wechselte auf die linke Fahrspur. „Beim Ausscheren übersah sie allerdings offenbar, dass sich dort schon ein Fahrzeug befand“, erläuterte sie.

Die hinzugerufene Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Quelle: Statusvier.de

Zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam es nicht, die Opel-Fahrerin verlor jedoch in weiterer Folge die Kontrolle über ihr Auto und prallte in die Leitplanke. Die Frau wurde leicht verletzt von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, stellte den Brandschutz sicher und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro. Zudem wurden rund 20 Meter Leitplanke beschädigt.

Von MAZonline