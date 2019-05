Oranienburg

Am Freitag, 28. Juni ist Schlagerstar Vicky Leandros mit ihrer Show „Das Leben und ich“ in der Havelstadt. Um 19.30 Uhr beginnt das große Open Air Konzertwochenende im Hofgarten des Hauses „Louise-Henriette von Oranien“.

Auch Ronny Heinrich und Orchester dabei

Zum zweiten Mal gastiert Ronny Heinrich und sein Orchester mit der „Oranienburger Schloßmusik“ bei der Konzertreihe. Am 29. Juni geht es in der Bernauer Straße 67-67A in Oranienburg los. Neben den regulären Eintrittskarten gibt es dieses Jahr auch die Möglichkeit Dinner-Karten zu erwerben und sich mit einem Drei - Gänge – Menü verwöhnen zu lassen.

Von MAZonline