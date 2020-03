Oranienburg

Ein 13-jähriger Jugendlicher befand sich am Montag (23. März) in der Oranienburger Augustin-Sandtner-Straße offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Er randalierte in der Wohnung und schrie laut umher. Als Polizeibeamte vor der Tür standen, öffnete der 13-Jährige die Tür und ging auf die Beamten los. Diese fixierten ihn anschließend am Boden. Unter Polizeibegleitung wurde er im Anschluss in ein Krankenhaus auf eine psychiatrische Einrichtung gebracht, wo er medikamentös beruhigt wurde. Für den Transport wurde ihm eine Spuckschutzhaube angelegt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline