188 Vorschläge für den Bürgerhaushalt sind bei der Stadtverwaltung eingegangen. „Es war trotz Corona ein erfolgreiches Projekt, von der Quantität als auch von den Ideen her“, erklärte Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke, der am Mittwoch die Ideen für den Bürgerhaushalt 2020 vorstellte. Ein Projekt darf maximal 20 000 Euro kosten, 100 000 Euro stehen bereit. Es gibt viele interessante Ideen: Unter anderem eine schwimmende Badeplattform am Lehnitzsee. „Da wäre etwa das Wasserstraßenschifffahrtsamt zu fragen, die Idee würden sich aber viele Oranienburger wünschen“, so Laesicke.

Auch Nestschaukel und Sonnensegel für den Spielplatz am Lehnitzsee würden ihm gut gefallen. „Interessant ist auch ein Fußgängerüberweg an der Saarlandstraße im Höhe Wupperstraße.“ Auch Verkehrsspiegel für die Waldallee in Germendorf findet er als interessant. Genau wie ein Openair-Kino auf dem Schlossplatz und das Volleyballfeld im Schlosspark – letzter Vorschlag habe es im letzten Jahr knapp nicht geschafft. „Ich werde wohl dafür stimmen“, bekannte sich Laesicke.

Abgestimmt wird in diesem Jahr online oder per Brief

Der Bürgerhaushalt wird zum vierten Mal durchgeführt, das Budget von anfangs 40 000 Euro wurde mehr als verdoppelt. Das Projekt werde gut angenommen und helfe, die Identifikation mit der Stadt zu stärken. Es sei auch ein Ideenpool. „46 000 Oranienburger sehen mehr und können Impulse, vielleicht aus dem Urlaub aus anderen Städten mitbringen“, so Laesicke.

Die Abstimmungsveranstaltung wird coronabedingt ausfallen. Vom 5. bis zum 30. Oktober können die Bürger im Bürgeramt, per Briefwahl oder online abstimmen – sie müssen für letzteres einen Code für die Abstimmung bei der Verwaltung beantragen. Die Vorschläge werden vorher von der Verwaltung und einer Arbeitsgruppe des Bauausschusses bewertet. Die verbliebenen Projekte werden auf der städtischen Website und im Amtsblatt der Stadt am 3. Oktober veröffentlicht

Es gibt auch einen Personalwechsel: Nicole Döhler, bislang für den Bürgerhaushalt zuständig, kümmert sich künftig um die Azubis. Sie wird ersetzt von Nicole Dabrunz, die erst seit August in der Verwaltung ist. „Sie hat bei uns eingeschlagen und ist umtriebig. Für ein Projekt wie den Bürgerhaushalt ist das wichtig“, erklärte Alexander Laesicke.

