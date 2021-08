Oranienburg

Eine Klimamahnwache „Oberhavel for Future“ fand am Freitag und Sonnabend – für insgesamt 24 Stunden – auf dem Parkplatz hinter der Stadtbibliothek in Oranienburg statt. Organisiert wurde die Veranstaltung von den Initiativen „Fridays for Future“ und „Parents for Future Oberhavel“. Es gab unter anderem eine Podiumsdiskussion, mit dabei waren Anke Domscheit-Berg (Linke), Anne Schumacher (Grüne), Ariane Fäscher (SPD) und Uwe Feiler (CDU). Diskutiert wurde während der Mahnwache auch mit Expertinnen und Experten zur lokalen Energiewende und dem Ziel, 100 Prozent erneuerbare Energien im Jahr 2030 in der Kreisstadt zu erreichen.

Auch der Film „Von der Rolle“, bei dem es auf den Spuren des hohen deutschen Papierverbrauchs bis in die chilenischen Urwälder geht, flimmerte über die Leinwand. Zudem gab es Musik vom Oranienburger Hoforchester und zwei weiteren Jugendbands. Eine Bürgerenergiegenossenschaft aus Barnim lud zur Vorführung eines Balkonsolarmoduls ein, um zu testen, ob man mit einem Balkonkraftwerk ein E-Auto laden kann. Zudem gab es Infostände und kleinere Aktionen, etwa vom NABU, dem Eine-Welt-Laden, dem ADFC, Kreisjugendring Oberhavel oder den Scientists for Future. Auch die Bürgerinitiative „Gegen Gasbohren Zehdenick-Templin-Gransee“ sowie das Projekt „Verkehrswende Oranienburg“ waren bei der Mahnwache dabei.

Die Weichen für die nächsten Jahrhunderte würden gestellt

„Wir wollen die Politiker:innen endlich zu mehr Handeln und konsequenterem Klimaschutz auffordern. Inzwischen sollte jedem klar sein: Das Pariser Klimaschutzabkommen dient dem Menschen- und Gesundheitsschutz und wir müssen endlich die Maßnahmen ergreifen, um dieses Ziel zu erreichen – schließlich stellen wir jetzt die Weichen für die nächsten Jahrhunderte auf der Erde“ erklärte Eva-Maria Göbel, Sprecherin der Parents for Future Oberhavel.

Der gerade erschienene neue IPCC-Bericht lege die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse vor und mache deutlich, dass die Menschheit keine Zeit mehr habe, wenn man die Erderhitzung auf ein Maß begrenzen wolle, das menschliches Leben auf dem Planeten weiterhin größtenteils ermögliche. „Unsere Lebensgrundlagen stehen auf dem Spiel. Mit unserer 24-h-Klima-Mahnwache wollen wir auf die Risiken der Klimakrise aufmerksam machen – aber auch motivieren und Möglichkeiten aufzeigen, wie jeder einzelne von uns sich politisch einbringen kann“, erklärte Max Heiduk von Fridays for Future.

Von MAZonline