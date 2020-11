Oranienburg

In Oranienburg und seinen Ortsteilen sorgen neben den freiwilligen Feuerwehren auch 32 hauptamtliche Kräfte für die Sicherheit der mehr als 45.000 Einwohner. 32 Männer unterstehen dabei Stadtwehrführer Sven Marten.

Steckbrief Gründungsdatum:1. Januar 1994 Wehrführung: Sven Marten, Jens Pamperin, Stephan Liedtke Mitgliederzahl: 32 Fahrzeuge:ELW, HLF 20/6, RW, DLK 23/12, TLF 24/50, GW-G, GW-Meß Einsätze 2019:643 Anschrift: Julius-Leber-Straße 25, 16515 Oranienburg Kontakt: 03301/58 64 11 Internet:www.feuerwehr-oranienburg.com

„Die hauptamtlichen Kräfte sind eine Abwandlung der zu Zeiten der DDR bestehenden Berufsfeuerwehr“, weiß Marten über die Historie zu berichten. Nach der Wende fiel der Brandschutz dem damaligen Landkreis Oranienburg zu, bevor die Stadt mit Inkrafttreten des ersten brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes Träger des Brandschutzes wurde.

In 24-Stunden-Schichten sind immer sechs hauptamtliche Kräfte vor Ort. Dabei übernehmen sie auch Aufgaben des Ordnungsamtes, wie etwa das Einfangen freilaufender Hunde. Um den Anforderungen einer stetig wachsenden Stadt auch in der Zukunft weiter begegnen zu können, ist eine Erweiterung des Standortes in der Julius-Leber-Straße geplant.

Von Stefanie Fechner