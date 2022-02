Oranienburg: 32-jähriger Autofahrer ohne Führerschein leistet Widerstand

Oranienburg

Am Mittwoch (23. Februar) gegen 21.30 Uhr bemerkten Beamte der Polizeiinspektion Oranienburg in der Germendorfer Allee einen 32-jährigen Oranienburger am Steuer eines Mercedes, welcher dann flüchtete. Die Beamten kontrollierten den Fahrer, welcher bei der Kontrolle schon neben dem Fahrzeug stand, im Ostweg. Der 32-Jährige, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, verhielt sich unkooperativ. Weil zudem der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war, sollte er in die Polizeiinspektion Oranienburg gebracht werden.

Lesen Sie auch Verfolgungsjagd von Zehdenick bis Finowfurt: Polizistin bei Unfall schwer verletzt

32-jähriger Oranienburger leistet Widerstand

„Dabei drehte sich der Oranienburger sich mehrfach weg und entriss seine Hände, sodass die Beamten ihm Handfesseln anlegen mussten“, berichtete Polizeisprecherin Christin Knospe. Eine Beamten wurde dadurch leicht verletzt, blieb aber weiterhin dienstfähig. Bei dem 32-Jährigen wurden geringe Mengen Betäubungsmittel sichergestellt.

Während dem 32-Jährigen in der Inspektion eine Blutprobe entnommen wurde erschien ein 35-jähriger Veltener auf der Wache, der mit dem Mercedes bei der Polizei vorfuhr. „Er gab gegenüber den Beamten an, dass er das Auto zuvor im Ostweg gefahren hatte.“ Da auch der 35-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde auch ihm eine Blutprobe entnommen. Wegen Widerstandes, Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Von MAZonline