Oranienburg: 3700 Brillen für Bedürftige und Wette gegen den Bürgermeister gewonnen

Oranienburg

Die Schülerinnen und Schüler des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum (GMOSZ) forderten den Oranienburger Bürgermeister Alexander Laesicke heraus: „Wir haben so viele Brillen gesammelt, dass wir Sie dagegen aufwiegen können!“ Und die Jugendlichen hielten Wort. Am Freitag wurden die 3700 gesammelten Brillen im Vereinsheim des Judoclub Samura gewogen und die 130 Kilogramm waren deutlich mehr als die knapp 104 Kilogramm des amtierenden Oranienburger Stadtoberhauptes. „Da werde ich mir wohl was einfallen lassen als Wettschuld, aber diese Wette habe ich eigentlich gerne verloren“, so Laesicke.

Die Schülerinnen und Schüler des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums übergaben am Freitag die gesammelten Brillen. Quelle: Robert Roeske

Alexander Laesicke war bereits am 9. September dieses Jahres am Oberstufenzentrum und informierte sich auf einer von den Schülerinnen und Schülern gestalteten Pressekonferenz über das Schulprojekt. Die Schülerinnen und Schüler entwarfen zu Beginn des Schuljahres eine Marketingkampagne, entwickelten und verteilten Werbematerialien an strategisch günstigen Sammelstandorten. Sie konzipierten Präsentationen, die sie an anderen Schulen hielten, um diese als Multiplikatoren zu gewinnen. Am 25. September 2021 stellten die Schülerinnen und Schüler des GMOSZ ihr Projekt bei einem Benefizkonzert auf dem Schlossplatz in Oranienburg vor und bewarben ihre Aktion.

Insgesamt 3700 Brillen wurden gesammelt. Quelle: Robert Roeske

Sie sammelten hauptsächlich an den beiden Schulstandorten in Oranienburg und Zehdenick. Es gelang ihnen aber auch darüber hinaus Partner zu finden. So wurde schließlich an 76 Standorten zwischen Gransee im Norden und dem Roten Rathaus (Berlin) im Süden gesammelt. „Die gesammelten Brillen werden nun an unseren Schullogistikpartner übergeben. Dieser sorgt für den Transport zu ’Brillen ohne Grenzen’ in Oberkirchen im Saarland. Dort werden die gespendeten Altbrillen gereinigt, repariert und katalogisiert. Schließlich sorgt das Sozialprojekt ’Brillen ohne Grenzen’ für einen effizienten Transport der Sehhilfen zu den Menschen, die sie am dringendsten benötigen“, berichtet Erik Zurth, Lehrer am Oberstufenzentrum.

Sehr gerne verlor Laesicke die Wette. Quelle: Robert Roeske

Das Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum dankt der Stadt Oranienburg und Lux-Augenoptik als Förderer, dem Konzertorchester Oranienburg für die Mitgestaltung des Benefizkonzerts und allen 76 Partnern, die bereit waren, die Sammelboxen prominent auszustellen. Diese haben den großen Erfolg der Aktion möglich gemacht. „Wir werden das Projekt auch in den kommenden Jahren fortführen und versuchen weiter auszubauen“, berichtet Erik Zurth, der dafür sogar unter der Woche in der Botschaft von Kamerun vorstellig wurde, um das Projekt voran zu bringen. Besonders beeindruckt zeigten sich die Schülerinnen und Schüler der Klassen 11 bis 134 von einer Geschichte aus Kambodscha, wo eine gesammelte Brille ein Leben eines Bauern komplett veränderte: „Er war sehr stark kurzsichtig und hatte Minus 13 Dioptrien. Er konnte quasi nur die Hand vor Augen sehen. Ein Optiker überreichte ihm dann eine der gesammelten Brillen mit seiner Sehstärke und das Ergebnis war überwältigend: Er konnte erstmals seine Familie sehen, er brach in Tränen aus. Solche Geschichten bestärken uns“, berichtet Erik Zurth.

Von Knut Hagedorn