Oranienburg

Als der 46-jährige Fahrer eines Dacia am Sonnabendnachmittag von der Abfahrt B 96 nach links in den Bärenklauer Weg in Oranienburg einbiegen wollte, übersah er einen vorfahrtsberechtigten Audi, der den Bärenklauer Weg in Richtung Oranienburg befuhr.

Durch den Aufprall wurde der 46-jährige Dacia-Fahrer leicht verletzt. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 5000 Euro.

Von MAZ-online