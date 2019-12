Über 60 Kinder aus drei Grundschulen haben am Nikolaustag in der Kreisverwaltung Oberhavel die Adventszeit besungen. Die vorweihnachtliche Stimmung wurde bis in die hintersten Reihen getragen und die Freude und Aufregung der Schülerinnen und Schüler war im ganzen Haus spürbar.