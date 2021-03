Oranienburg: Ab sofort Schnelltests für Kita-Personal

Oranienburg

Ab dieser Woche bietet die Stadt Oranienburg für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den städtischen Kitas Covid-19-Antigen-Schnelltests an. Alle rund 300 Personen, inklusive Hausmeister, Reinigungs- und Servicekräfte haben demnach die Möglichkeit, sich zweimal wöchentlich vor Ort in ihrer jeweiligen Einrichtung testen zu lassen.

Oranienburger Doktor schult Kitapersonal

Stäbchen in die Nase, drehen, in Testflüssigkeit tunken und warten: Klingt einfach, braucht aber Kompetenz und etwas Übung. Da die Tests vom Kita-Personal selbst durchgeführt werden dürfen, fand Montagvormittag, 1. März 2021, eine Schulung in der Oranienburger Feuerwache statt. Pro Kita-Einrichtung wurden bis zu zwei Mitarbeiter geschult. Vor Ort war Doktor Torsten Reinhold, Ärztlicher Leiter beim Rettungsdienst Oberhavel, er erklärte wie der Test durchgeführt wird und worauf genau zu achten ist.

4000 Schnelltests stehen parat

„Die Tests sind ein wichtiger Schutz für die Beschäftigten, sie stellen eine präventive Maßnahme dar, um Infektionen in Einrichtungen frühzeitig zu erkennen“, sagt Bürgermeister Alexander Laesicke. Das Angebot ist auf breites Interesse gestoßen, knapp 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich schon jetzt bereiterklärt, sich regelmäßig testen zu lassen. Die Stadt Oranienburg hat bereits 4000 Tests beschafft. Auch persönliche Schutzkleidung zur Durchführung des Tests wird zur Verfügung gestellt.

Von MAZonline