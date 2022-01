Oranienburg: „Abendspaziergänger“ protestieren gegen Corona-Maßnahmen

Oranienburg

Seit Wochen gleicht sich jeden Montagabend das Bild in Oranienburg. Pünktlich um 18 Uhr ziehen hunderte Menschen mit Plakaten, Lichterketten und Kerzen vom Schloss durch die Innenstadt. Lautstark protestieren die Menschen gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Auch in Hennigsdorf, Zehdenick und Hohen Neuendorf gibt es ähnliche Proteste.

Mit Plakaten machen Bürgerinnen und Bürger in Oranienburg ihren Protest sichtbar. Quelle: Robert Roeske

„Ich bin beileibe kein Rechtsradikaler und auch kein sogenannter Schwurbler, der Corona leugnet. Natürlich weiß ich in welcher Lage wir uns befinden, dennoch kann ich die ganzen Maßnahmen nicht mehr für gut heißen und bin deshalb wöchentlich hier“, berichtet ein Herr in den Fünfzigern, der seinen Namen nicht nennen möchte. Die Initiative „Oberhavel steht auf“ organisiert die Veranstaltungen zum größten Teil in Oranienburg, hat auch die Montagsveranstaltung offiziell angemeldet. „Wir distanzieren uns von Hass, Hetze und Gewalt ausdrücklich. Wir sind hier, um friedlich gegen die aus unserer Sichtweise völlig unnützen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren und zu protestieren“, heißt es im Vorfeld des sogenannten „Abendspazierganges“ am Montagabend in Oranienburg. Allerdings gehört auch zur Wahrheit dazu, dass sich auch bei diesen “Abendspaziergängen“ neben ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern Personen unter die Demonstranten mischen, die durchaus Hass und Hetze schüren wollen , dies aber nur hinter vorgehaltener Hand offenbaren.

Knapp 50 Beamten waren auch am Montagabend vor Ort. Quelle: Robert Roeske

Auch an diesem Montagabend wurde der Demonstrationszug in Oranienburg von knapp 50 Polizeibeamten begleitet, die zum einen darauf achteten, dass die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten wurden. Zum anderen wurde der Zug dann auch wieder in zwei Gruppen aufgeteilt, da es, wie schon vor einer Woche, mehr als 1000 Menschen waren und dies laut Eindämmungsverordnung so derzeit nicht durchführbar ist. Die Teilung des Demonstrationszuges wurde diesmal am Bötzower Platz vorgenommen, da der Zug an diesem Tage eine andere Route wählte.

In Hohen Neuendorf trafen sich am Freitagabend knapp 300 Demonstranten, um gegen die Coronamaßnahmen zu protestieren.. Quelle: Robert Roeske

Auch an diesem Abend gab es nicht nur Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, sondern auch ein Dutzend Gegendemonstranten, die mit Plakaten und Musik sich Gehör verschaffen wollten. „Ich kann diesen ganzen Zinnober hier nicht verstehen. Wenn sich alle Menschen in unserem Land endlich solidarisch verhalten würden und gemeinsam gegen die Pandemie ankämpfen würden, könnte ich auch nach zwei Jahren meine Enkel endlich mal wieder sehen“, schimpft eine ältere Dame beim Gang über die Schlossbrücke und hat dabei ein paar Tränen in den Augen, als sie den Demonstrationszug sieht. „Ich habe das alles schon mal gesehen, da wird mir Angst und Bange.“ Bereits in der Vorwoche gab es auch in Hohen Neuendorf eine Veranstaltung gegen die aktuellen Coronamaßnahmen. Auch dort fungierte die Initiative „Oberhavel steht auf“ als Veranstalter. Knapp 300 Bürgerinnen und Bürger trafen sich auf dem Hohen Neuendorfer Rathausplatz, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Etwa zehn Gegendemonstranten waren auch dort erschienen, die mit Schildern wie „Nachdenken statt Querdenken“ gegen die Anti-Corona-Demo protestierten. Die Polizei, die mit etwa 80 Beamten im Einsatz war, setzte durch Kontrollen und Durchsagen das Maskengebot und die Abstandsregeln durch.

Von Knut Hagedorn