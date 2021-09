Oranienburg: Abstimmung zum Bürgerhaushalt erstmals auch im Wahllokal

Oranienburg

Am Sonntag ist Bundestagswahl – ein Gang ins Wahllokal ist aber auch für die Stadt Oranienburg nicht ganz unwichtig. Am Wahlsonntag gibt es auch die erste Möglichkeit über den Oranienburger Bürgerhaushalt 2022 direkt im Wahllokal abzustimmen. Aus den eingereichten Vorschlägen stehen nun mehr als 70 zu Auswahl, darunter Bänke, Mülleimer, Sport- und Spielgeräte an verschiedenen Stellen der Stadt.

Kinder- und Jugendliche könne auch abstimmen

Erstmals kann darüber nun auch im Wahllokal abgestimmt werden. Im Zuge der Bundestagswahl am kommenden Sonntag liegen auch Abstimmungsbögen zum Bürgerhaushalt bereit. Drei Stimmen können die Stimmberechtigten für ihre Favoriten abgeben. Voraussetzung ist dafür nur ein Wohnsitz in Oranienburg, eine Altersbeschränkung gibt es nicht. Die Vorschläge wurden bereits im Amtsblatt veröffentlicht und können auch auf der Internetseite eingesehen werden. Über den Bürgerhaushalt können nicht nur Erwachsene mitbestimmen, sondern alle Kinder- und Jugendliche der Stadt Oranienburg sind wahlberechtigt. Es sind unter anderem auch Vorschläge für Kinder und Jugendliche im Bürgerhaushalt 2022 mit dabei: von der Skateranlage, über Spielgeräte bis hin zur Badeplattform auf dem Lehnitzsee.

Abstimmung bis zum 29. Oktober

Natürlich kann jede Einwohnerin, jeder Einwohner nur einmal Stimmen abgeben. Für die Umsetzung der Vorschläge stehen insgesamt 111 000 Euro zur Verfügung. Ab dem 27. September bis zum 29. Oktober kann dann wie gewohnt auch online auf der Internetseite der Stadt Oranienburg abgestimmt werden unter www.oranienburg.de/Politik-Beteiligung/BürgerbeteiligungBürgerhaushalt/.

Von Knut Hagedorn